巴拉圭國會訪團共慶雙十 林佳龍：讓民主與友誼的光芒照耀世界

正值雙十國慶前夕，外交部長林佳龍8日晚間於社群媒體發文，歡迎友邦巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Latorre）率領16位跨黨派眾議員訪團來台，共同慶祝國家的生日，展現對台灣民主與自由的堅定支持。林佳龍指出，巴拉圭長期以來在國際場域為我國仗義執言，並在政府與國會的全力支持下，與台灣攜手推動多項「榮邦計畫」，涵蓋醫療、科技、能源及教育等領域，持續深化雙邊實質合作與友誼。

林佳龍表示，在雙十國慶即將到來之際，巴拉圭眾議長拉多雷率領16位跨黨派眾議員訪問團來台，共同慶祝國家的生日。林佳龍說，昨日他陪同總統賴清德於總統府接見拉多雷議長一行，並感謝他們長期堅定支持台灣；晚間也在外交部設宴，以道地的台灣美食為友邦貴賓們接風洗塵，歡迎他們遠道而來。

林佳龍指出，近年在巴拉圭政府與國會的全力支持下，台巴兩國攜手推動的多項「榮邦計畫」，包括「醫療資訊系統」、「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」及「電動巴士先導計畫」等合作項目都順利推展，近期兩國更簽署碳權合作計畫，展現攜手追求經濟共榮與環境永續的願景。

林佳龍說，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）於聯合國大會中，再次為台灣仗義執言，讓人既感動又振奮；拉多雷議長也在羅馬「國際天主教國會議員連線」年會與布魯塞爾的「讓歐洲再次偉大」論壇上，大力地為台灣發聲，「這份真摯的友誼，感動許許多多的台灣人」。

拉多雷強調，此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，因為這都是台巴兩國共同信守的價值。他也承諾，未來將持續在每一個國際場合為台灣發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。

晚宴中，林佳龍也向貴賓們分享上次訪問巴拉圭時，親自品嚐道地的玉米鹹糕（Chipa guasu）以及馬黛茶，那份專屬於巴國的風味至今難忘；而拉多雷議長也笑稱，在座的眾議員艾芨蕾拉（Graciela Aguilera Ruiz Díaz）正是玉米鹹糕的生產商，並邀請林佳龍早日再訪巴拉圭，品嘗巴國的美味料理。

最後，林佳龍再次感謝拉多雷議長率團訪台，帶來南美洲的熱情與誠摯友誼，台巴兩國距離遙遠，但都深深珍惜這份友情，期許未來台巴攜手讓民主燈塔相互輝映，使自由與民主的光芒持續照耀世界。

