外交部：日本28名議員組祝賀團訪台 展現對台重視

台北捷運日前又生「優先席」（博愛座）衝突，長髮男子最後將逼座阿嬤踹到對面座位的畫面，不少人大聲叫好。涉事兩造行為，自有法律檢驗；但更讓人應警醒的是，從各界反應看來，台灣社會對暴力的容忍度恐怕已越來越高。

2025-10-09 10:30