外交部：日本28名議員組祝賀團訪台 展現對台重視
雙十國慶慶典明天登場，外交部表示，日華懇會長、眾議員古屋圭司今天率日本國會祝賀團訪台，成員有28位參、眾議員，期間將向總統賴清德覲賀，以實際行動展現日本朝野對台日深厚情誼的重視。
外交部上午發布新聞稿指出，日本國會跨黨派友台團體日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員於9日至10日籌組「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」訪台參加雙十國慶活動，團員成員計有28位參、眾議員。外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間，除向總統賴清德覲賀、參加國慶大會外，另將與立法院長韓國瑜、台灣日本關係協會會長蘇嘉全晤敘、拜會台灣事實查核中心等，就台日國會外交及雙方共同關切議題交換意見。
外交部表示，「日華懇」為日本國會最大跨黨派友台團體，長年熱心推動台日關係、支持台灣國際參與，每年均組團訪台出席雙十國慶活動，今年再度籌組大型祝賀團訪台，以實際行動展現日本朝野對台日深厚情誼的重視與支持。
