爆黃國昌狗仔集團跟拍內閣官員 民進黨團：始作俑者應受司法制裁

民眾黨主席黃國昌涉養狗仔集團跟拍風波越演越烈，鏡報今報導黃國昌的前助理租車跟行政院官員，也包含行政院長卓榮泰。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，看來可組受害者自救會，始作俑者應接受徹底的司法調查跟制裁。民進黨立委吳思瑤則說，內閣官員都成狗仔跟拍集團獵殺對象。

民進黨團今上午開記者會，針對跟拍風波，鍾佳濱表示，這樣的偷拍事件，延燒越來越大，看起來已經可以組成受害者自救會了，受害者自救會的成員可能隨著媒體的披露又陸續增加，還是回到一開始的立場，希望這整件事情應該盡速調查清楚，讓所有的受害者過去承受不必要的壓力，能予以澄清，「我們也覺得始作俑者應該接受徹底的司法調查跟制裁。」

吳思瑤也說，她上周五利用總質詢時間，問了卓榮泰院長「你有被拍嗎？」當時卓院長也不方便說，但以今天周刊越來越多的爆料，連行政院長、這麼多的內閣官員，確實都成狗仔拍集團的獵殺對象，因此她當時在質詢時，就呼籲前端、後端都要有作為。

吳思瑤說，前端要善用科技的導入來保護閣員的安全，對於反跟監、反跟車，是可以透由保安隊跟刑事警察局的科技作為，有效防止這種政治狗仔、政治偵察的作為。至於後端一旦發生確實有跟拍，希望透由司法的途徑，該告就告，透由司法的釐清來遏止這種政治的不法手段，她對卓院長提出這樣的呼籲跟請求，「前端的預防跟後端的法律行動都不能偏廢。」

