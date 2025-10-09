快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

日本國慶祝賀團赴台 古屋暗示帶高市親筆信給賴總統

中央社／ 東京9日專電

日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司上午率團赴台參加雙十國慶，媒體在機場詢問自民黨新總裁高市早苗是否託他帶親筆信給總統賴清德，古屋表示，「以前安倍晉三、岸田文雄擔任總裁時代，他曾拿著總裁親筆信到台灣」，他笑著說：「我只能這樣說」。

古屋圭司一行人上午搭機赴台，參加雙十國慶活動，訪團今年有28名成員，原本預定30名，但有兩名無法成行。

古屋在機場接受媒體聯訪，日本媒體詢問自民黨新總裁高市早苗是否有託他帶親筆信給賴總統，古屋回答：「以前安倍總裁、岸田總裁的時代，我曾拿著總裁的親筆信到台灣」，「我只能這樣說」。日媒追問：「所以這次也有拿著總裁親筆信？」古屋笑著回答：「過去曾有那樣的案例。」

古屋圭司說，日本與台灣之間有很強的信賴關係，也共享民主、法治、尊重人權等相同的價值觀。

他表示，除了慶祝國慶，這次也訪台也將慰問花蓮天災，這是規模很大的災害。古屋透露，這次訪台將與賴總統舉行午餐會。

此外，古屋說，台北的國立故宮博物院今天迎接創立100年，有慶祝活動。約10年前故宮到日本首度舉辦展覽會時，九州與東京國立博物館進館人數合計高達75萬人次，人數相當多。

駐日代表李逸洋到羽田機場送行時以日文致詞表示由衷感謝各位議員參加「日本國會議員祝賀團」，這次訪台行程相當緊湊，預定將晉見賴總統及蕭副總統、拜會立法院、三三會及事實查核中心等，期盼藉由這次訪台讓各位留下美好回憶及有意義的成果。

日本預計10月15日召開臨時國會舉行首相指名選舉，高市早苗有望被指名為首相，新內閣也有望在同天上路。

日本 羽田機場 國慶

延伸閱讀

日股基金 潛利十足

亞洲股票型 長線釣大魚

日圓續貶 國銀：換匯量將暴增

自公聯盟危險了？高市早苗角逐首相 公明黨：若不組閣「不挺高市」

相關新聞

獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會...

爆黃國昌狗仔集團跟拍內閣官員 民進黨團：始作俑者應受司法制裁

民眾黨主席黃國昌涉養狗仔集團跟拍風波越演越烈，鏡報今報導黃國昌的前助理租車跟行政院官員，也包含行政院長卓榮泰。民進黨立院...

川習會台灣被當作談判籌碼 俞大㵢：沒跡象被交易對象

台美貿易談判日前完成第5輪實體磋商，行政院長卓榮泰稱希望這個月看到實質進展、達成總結。我駐美代表俞大㵢表示，這代表雙方對...

北捷踹嬤的博愛座沉痾之外 台灣社會正邁向暴力化？

台北捷運日前又生「優先席」（博愛座）衝突，長髮男子最後將逼座阿嬤踹到對面座位的畫面，不少人大聲叫好。涉事兩造行為，自有法律檢驗；但更讓人應警醒的是，從各界反應看來，台灣社會對暴力的容忍度恐怕已越來越高。

影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，...

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

4任嘉義市長黃敏惠明年屆滿卸任，藍營面臨無接班人窘境。民進黨選對會宣布由連任立委王美惠出馬，爭取市長寶座，藍營基層焦慮情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。