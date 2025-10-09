日本國慶祝賀團赴台 古屋暗示帶高市親筆信給賴總統

日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司上午率團赴台參加雙十國慶，媒體在機場詢問自民黨新總裁高市早苗是否託他帶親筆信給總統賴清德，古屋表示，「以前安倍晉三、岸田文雄擔任總裁時代，他曾拿著總裁親筆信到台灣」，他笑著說：「我只能這樣說」。

古屋圭司一行人上午搭機赴台，參加雙十國慶活動，訪團今年有28名成員，原本預定30名，但有兩名無法成行。

古屋在機場接受媒體聯訪，日本媒體詢問自民黨新總裁高市早苗是否有託他帶親筆信給賴總統，古屋回答：「以前安倍總裁、岸田總裁的時代，我曾拿著總裁的親筆信到台灣」，「我只能這樣說」。日媒追問：「所以這次也有拿著總裁親筆信？」古屋笑著回答：「過去曾有那樣的案例。」

古屋圭司說，日本與台灣之間有很強的信賴關係，也共享民主、法治、尊重人權等相同的價值觀。

他表示，除了慶祝國慶，這次也訪台也將慰問花蓮天災，這是規模很大的災害。古屋透露，這次訪台將與賴總統舉行午餐會。

此外，古屋說，台北的國立故宮博物院今天迎接創立100年，有慶祝活動。約10年前故宮到日本首度舉辦展覽會時，九州與東京國立博物館進館人數合計高達75萬人次，人數相當多。

駐日代表李逸洋到羽田機場送行時以日文致詞表示由衷感謝各位議員參加「日本國會議員祝賀團」，這次訪台行程相當緊湊，預定將晉見賴總統及蕭副總統、拜會立法院、三三會及事實查核中心等，期盼藉由這次訪台讓各位留下美好回憶及有意義的成果。

日本預計10月15日召開臨時國會舉行首相指名選舉，高市早苗有望被指名為首相，新內閣也有望在同天上路。

