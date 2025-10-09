快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

聽新聞
0:00 / 0:00

影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
察芙拉（左）於機場致詞時表示，貝里斯會持續在國際場合上為台灣積極發聲，支持台灣人民爭取自決權。記者黃仲明／攝影
察芙拉（左）於機場致詞時表示，貝里斯會持續在國際場合上為台灣積極發聲，支持台灣人民爭取自決權。記者黃仲明／攝影

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，訪團搭乘的班機於清晨6時抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表接機。察芙拉於機場致詞時表示，貝里斯會持續在國際場合上為台灣積極發聲，支持台灣人民爭取自決權。

貝里斯總督察芙拉說，她代表她美麗的國家貝里斯向台灣問好，很榮幸能夠來到這裡，感謝陳次長親自來迎接訪團。正如大家所知，貝里斯與中華民國台灣已經是逾三十年的朋友。在這段時間裡，雙方在農業、中小企業及基礎設施等領域發展合作關係，這些都是對兩國都至關重要的事項。

察芙拉強調，貝里斯非常清楚台灣對爭取自決權的努力，貝里斯在國際間一直積極發聲，支持台灣人民爭取自決權，貝里斯會持續在國際場合上為台灣爭取更多支持。她也再次表達非常高興及榮幸，能夠參與中華民國第114屆國慶慶典，謹代表貝里斯人民，祝福台灣和平、穩定和國家繁榮。

貝里斯總督察芙拉（左）率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右）到場接機。記者黃仲明／攝影
貝里斯總督察芙拉（左）率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右）到場接機。記者黃仲明／攝影
貝里斯總督察芙拉（中）應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右）代表接機。記者黃仲明／攝影
貝里斯總督察芙拉（中）應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右）代表接機。記者黃仲明／攝影

貝里斯 中華民國台灣 台灣人

延伸閱讀

影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

台南晴空藝術節大遊行 國慶雙十連假水交社文化園區登場

相關新聞

獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會...

憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選...

新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴...

影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，...

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

4任嘉義市長黃敏惠明年屆滿卸任，藍營面臨無接班人窘境。民進黨選對會宣布由連任立委王美惠出馬，爭取市長寶座，藍營基層焦慮情...

影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charle...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。