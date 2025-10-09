聽新聞
影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權
貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，訪團搭乘的班機於清晨6時抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表接機。察芙拉於機場致詞時表示，貝里斯會持續在國際場合上為台灣積極發聲，支持台灣人民爭取自決權。
貝里斯總督察芙拉說，她代表她美麗的國家貝里斯向台灣問好，很榮幸能夠來到這裡，感謝陳次長親自來迎接訪團。正如大家所知，貝里斯與中華民國台灣已經是逾三十年的朋友。在這段時間裡，雙方在農業、中小企業及基礎設施等領域發展合作關係，這些都是對兩國都至關重要的事項。
察芙拉強調，貝里斯非常清楚台灣對爭取自決權的努力，貝里斯在國際間一直積極發聲，支持台灣人民爭取自決權，貝里斯會持續在國際場合上為台灣爭取更多支持。她也再次表達非常高興及榮幸，能夠參與中華民國第114屆國慶慶典，謹代表貝里斯人民，祝福台灣和平、穩定和國家繁榮。
