王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

4任嘉義市長黃敏惠明年屆滿卸任，藍營面臨無接班人窘境。民進黨選對會宣布由連任立委王美惠出馬，爭取市長寶座，藍營基層焦慮情緒升高，黨內有人再度提及曾參選嘉市長、嘉縣立委，淡出政壇的前青輔會主委陳以真，希望她能再披戰袍，守住藍軍在中南部唯一執政據點。陳以真表示，沒有參選意願。

據了解，陳以真去年9月初出席嘉義大學博士校友聚會，現場包括立法院長韓國瑜夫婦、嘉義市議員陳家平等人，面對有人勸進選市長，陳以真表示，沒有參選意願。現任吳鳳科技大學應用數位媒體系副教授的陳以真，長期投入教學與研究，已淡出政治圈。陳家平說，陳以真無參選意願。

藍營人士指出，黃敏惠主政政績突出穩健，未培養接班梯隊，恐讓民進黨在地實力派王美惠趁勢崛起。黨內目前傳出意欲角逐者包括西區議員鄭光宏、東區議員陳家平，以及醫師翁壽良，但實力與王美惠比較，普遍被視為不足。地方政壇人士分析，黃敏惠用人多屬年輕世代外地菁英，缺乏地方基層動員力。反觀立委王美惠深耕地方，騎機車服務鄉親，親和力強，曾任多屆議員，2任立委選票高，被視為「吸票機」級人選。藍營若無具代表性候選人出戰，恐難延續執政。

陳以真出身嘉義耐斯集團，曾任新聞主播、行政院青輔會主委，形象清新亮眼，具傳播與地方資源優勢，但2011、2014年2度參選皆失利。丈夫、國民黨前發言人楊偉中2018年意外逝世後，她專注家庭與學術生活。黨內人士坦言，陳以真「被點名」多屬基層期待投射，目前仍屬觀望階段。若她無意回歸，藍營須盡快確定人選，以免陷入備戰延宕。針對接班人問題，黃敏惠受訪時表示，接班問題「以民意為主」，強調嘉義市是民主聖地，市長應由人民決定。

