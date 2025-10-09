影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台
台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）伉儷應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，訪團搭乘的班機於清晨6時13分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表接機。查爾斯說，非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。
聖露西亞總督查爾斯在機場致詞時表示，他代表聖露西亞政府和人民向台灣政府和人民致意，訪團成員見證了台灣為歡迎他們所做的一切，此刻他無法用言語完全表達其心聲，但他熱切地期待與台灣人民見面、進行文化交流，並一起慶祝中華民國的國慶日。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言