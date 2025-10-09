影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）伉儷應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，訪團搭乘的班機於清晨6時13分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表接機。查爾斯說，非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。

聖露西亞總督查爾斯在機場致詞時表示，他代表聖露西亞政府和人民向台灣政府和人民致意，訪團成員見證了台灣為歡迎他們所做的一切，此刻他無法用言語完全表達其心聲，但他熱切地期待與台灣人民見面、進行文化交流，並一起慶祝中華民國的國慶日。 聖露西亞總督查爾斯（左）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，他表示非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。記者黃仲明／攝影 聖露西亞總督查爾斯（左二）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右二）代表接機。記者黃仲明／攝影 聖露西亞總督查爾斯（左四）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右3）代表接機。記者黃仲明／攝影 聖露西亞總督查爾斯（左）今晨抵台，外交部政務次長陳明祺（右）代表接機。記者黃仲明／攝影

