顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
聖露西亞總督查爾斯應我國政府邀請，率團訪台參加國慶慶典活動。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯應我國政府邀請，率團訪台參加國慶慶典活動。記者黃仲明／攝影

台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）伉儷應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，訪團搭乘的班機於清晨6時13分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表接機。查爾斯說，非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。

聖露西亞總督查爾斯在機場致詞時表示，他代表聖露西亞政府和人民向台灣政府和人民致意，訪團成員見證了台灣為歡迎他們所做的一切，此刻他無法用言語完全表達其心聲，但他熱切地期待與台灣人民見面、進行文化交流，並一起慶祝中華民國的國慶日。

聖露西亞總督查爾斯（左）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，他表示非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，他表示非常期待與台灣人民一起慶祝中華民國的國慶日。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左二）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右二）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左二）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右二）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左四）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右3）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左四）應我國政府邀請率團訪台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺（右3）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左）今晨抵台，外交部政務次長陳明祺（右）代表接機。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總督查爾斯（左）今晨抵台，外交部政務次長陳明祺（右）代表接機。記者黃仲明／攝影

