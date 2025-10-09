駐義代表處慶雙十 義參議員中文喊「台義永遠朋友」

駐義代表處今晚舉行國慶酒會，義大利參院副議長龍祖利（LiciaRonzulli）等多位議員出席。義國會友台主席、參議員馬蘭致詞時，以中文高喊「國慶快樂、台灣與義大利永遠朋友」，獲得全場歡呼鼓掌。

中國外交部長王毅今天正在羅馬訪問，駐義代表處今晚舉辦的國慶酒會仍有多位跨黨派國會議員踴躍出席，展現對台灣的支持與友誼。駐義代表蔡允中致詞強調，台灣在高科技領域具領先地位，包括人工智慧、半導體、生物科技等方面，台灣在國際指標都名列前茅。

蔡允中表示，義大利是全球製造業領導者，與台灣在國防科技、綠能、汽車等領域有極大合作潛力，台義夥伴關係將替兩國帶來互惠效果，期盼台義能持續深化貿易、文化、政治等各面向的關係。

馬蘭（Lucio Malan）致詞表示，能在此慶祝台義友誼是十分開心的事，台義友誼在許多領域都不斷發展，包括文化、經濟、工業、高科技、學術交流及其他許多方面。

馬蘭說，台灣不僅在義大利國會內有堅定挺台的朋友，在民間也有許多重要友人，不斷努力推進台義之間的友誼，「看到（台灣）這個民主國家在各領域蓬勃發展、不斷進步，對我們來說至關重要。」

馬蘭表示，他期望看到台灣持續維持堅韌，尤其是在此刻，「台灣在非常艱難的情況下，成功維護了民主和獨立，我相信這足以成為所有人的榜樣，因此我認為最好的做法就是繼續前進，延續台義這段友誼。」

