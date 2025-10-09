快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

駐義代表處慶雙十 義參議員中文喊「台義永遠朋友」

中央社／ 羅馬8日專電

駐義代表處今晚舉行國慶酒會，義大利參院副議長龍祖利（LiciaRonzulli）等多位議員出席。義國會友台主席、參議員馬蘭致詞時，以中文高喊「國慶快樂、台灣與義大利永遠朋友」，獲得全場歡呼鼓掌。

中國外交部長王毅今天正在羅馬訪問，駐義代表處今晚舉辦的國慶酒會仍有多位跨黨派國會議員踴躍出席，展現對台灣的支持與友誼。駐義代表蔡允中致詞強調，台灣在高科技領域具領先地位，包括人工智慧、半導體、生物科技等方面，台灣在國際指標都名列前茅。

蔡允中表示，義大利是全球製造業領導者，與台灣在國防科技、綠能、汽車等領域有極大合作潛力，台義夥伴關係將替兩國帶來互惠效果，期盼台義能持續深化貿易、文化、政治等各面向的關係。

馬蘭（Lucio Malan）致詞表示，能在此慶祝台義友誼是十分開心的事，台義友誼在許多領域都不斷發展，包括文化、經濟、工業、高科技、學術交流及其他許多方面。

馬蘭說，台灣不僅在義大利國會內有堅定挺台的朋友，在民間也有許多重要友人，不斷努力推進台義之間的友誼，「看到（台灣）這個民主國家在各領域蓬勃發展、不斷進步，對我們來說至關重要。」

馬蘭表示，他期望看到台灣持續維持堅韌，尤其是在此刻，「台灣在非常艱難的情況下，成功維護了民主和獨立，我相信這足以成為所有人的榜樣，因此我認為最好的做法就是繼續前進，延續台義這段友誼。」

義大利 羅馬 國慶

延伸閱讀

美台兵推示警 我天然氣庫存只能撐11天

檀健次 X H-Stripes搶佔C位 HOGAN 2025秋冬新品 加碼全新A8概念店

2026米蘭冬奧期間 義大利倡議全球停火

男寄護照給網友後報失竊 3年後護照義大利現蹤罪行才曝光

相關新聞

獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會...

憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選...

新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴...

影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，...

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

4任嘉義市長黃敏惠明年屆滿卸任，藍營面臨無接班人窘境。民進黨選對會宣布由連任立委王美惠出馬，爭取市長寶座，藍營基層焦慮情...

影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charle...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。