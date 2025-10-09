面對中國威脅 駐教廷大使：台灣不會向恐懼屈服

駐教廷大使賀忠義今天在國慶酒會致詞強調，台灣不斷面臨來自海峽對岸威脅，但正如先教宗若望保祿二世名言「你們毋須恐懼」，台灣不會向恐懼屈服，台灣反而會勇敢崛起，作為自由民主燈塔屹立。

賀忠義表示，如同耶穌基督與門徒面對迫害時堅守真理正義，台灣也始終堅守原則，選擇正義而非便利，選擇信念而非妥協，「我們的旅程不僅是生存，更是啟迪：向世界展示對正義的信念、逆境中的堅韌及對自由的執著，能夠照亮全人類的道路」。

駐教廷大使館舉辦國慶酒會，樞機主教鐸瑪士（Silvano Tomasi）、教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父、多國駐教廷使節出席。

會中特別安排捐贈儀式，援助維洛納（Verona）鮑思高慈幼會（l'Istituto Salesiano Don Bosco）電腦設備，幫助有需要的學童減少數位落差，展現台灣人道精神。

鮑思高慈幼會代表致詞表示，機構每天接待約千名學童，這筆捐贈將為學童打造全新資訊室，這不僅關乎一套電腦，更是一扇幫助孩童通往未來的窗戶，他感謝台灣政府及駐教廷大使館慷慨解囊，祈願天主保佑台灣人民的未來。

會中展示台灣知名鹽雕藝術家羅廣維作品，並邀請台灣聲樂家與義大利兒童合唱團表演多首台灣歌曲，義國兒童以流利台語演唱「點仔膠黏著腳，叫阿爸買豬腳」，博得滿堂喝采。

賀忠義致詞表示，天主教自17世紀以來就在台灣歷史扮演重要角色，如今台灣作為充滿活力的民主國家，堅定維護宗教自由與跨宗教對話，台灣與天主教會之間持久的夥伴關係，仍然是一股強大的良善力量。

賀忠義強調，教宗良十四世就任以來倡導自由、和平、正義、真理、人性，這些都是台灣珍視的共同價值觀，總統賴清德上任後也堅定維護台海和平穩定，台灣將持續與教廷並肩同行。

賀忠義表示，衷心感謝教宗為7月和9月的台灣風災受害者及家屬祈禱，教宗的慈悲在艱難時刻帶來了溫暖和慰藉，台灣相信真正的偉大不在於權力而在於愛，秉持這項信念，在賴總統與教宗良十四世領導下，台梵將繼續團結一致，共同搭建和平與愛德的橋梁。

