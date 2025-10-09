快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

面對中國威脅 駐教廷大使：台灣不會向恐懼屈服

中央社／ 羅馬8日專電

教廷大使賀忠義今天在國慶酒會致詞強調，台灣不斷面臨來自海峽對岸威脅，但正如先教宗若望保祿二世名言「你們毋須恐懼」，台灣不會向恐懼屈服，台灣反而會勇敢崛起，作為自由民主燈塔屹立。

賀忠義表示，如同耶穌基督與門徒面對迫害時堅守真理正義，台灣也始終堅守原則，選擇正義而非便利，選擇信念而非妥協，「我們的旅程不僅是生存，更是啟迪：向世界展示對正義的信念、逆境中的堅韌及對自由的執著，能夠照亮全人類的道路」。

駐教廷大使館舉辦國慶酒會，樞機主教鐸瑪士（Silvano Tomasi）、教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父、多國駐教廷使節出席。

會中特別安排捐贈儀式，援助維洛納（Verona）鮑思高慈幼會（l'Istituto Salesiano Don Bosco）電腦設備，幫助有需要的學童減少數位落差，展現台灣人道精神。

鮑思高慈幼會代表致詞表示，機構每天接待約千名學童，這筆捐贈將為學童打造全新資訊室，這不僅關乎一套電腦，更是一扇幫助孩童通往未來的窗戶，他感謝台灣政府及駐教廷大使館慷慨解囊，祈願天主保佑台灣人民的未來。

會中展示台灣知名鹽雕藝術家羅廣維作品，並邀請台灣聲樂家與義大利兒童合唱團表演多首台灣歌曲，義國兒童以流利台語演唱「點仔膠黏著腳，叫阿爸買豬腳」，博得滿堂喝采。

賀忠義致詞表示，天主教自17世紀以來就在台灣歷史扮演重要角色，如今台灣作為充滿活力的民主國家，堅定維護宗教自由與跨宗教對話，台灣與天主教會之間持久的夥伴關係，仍然是一股強大的良善力量。

賀忠義強調，教宗良十四世就任以來倡導自由、和平、正義、真理、人性，這些都是台灣珍視的共同價值觀，總統賴清德上任後也堅定維護台海和平穩定，台灣將持續與教廷並肩同行。

賀忠義表示，衷心感謝教宗為7月和9月的台灣風災受害者及家屬祈禱，教宗的慈悲在艱難時刻帶來了溫暖和慰藉，台灣相信真正的偉大不在於權力而在於愛，秉持這項信念，在賴總統與教宗良十四世領導下，台梵將繼續團結一致，共同搭建和平與愛德的橋梁。

教廷 教宗 大使館

延伸閱讀

教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

為一個和好的世界成為酵母：評《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》

與川普蜜月期結束？ 教宗籲善待移民 白宮回應了

相關新聞

獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會...

憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選...

新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴...

影／貝里斯訪團抵台參加國慶 總督察芙拉：支持台灣爭取自決權

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天率團訪台參加國慶慶典活動，...

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

4任嘉義市長黃敏惠明年屆滿卸任，藍營面臨無接班人窘境。民進黨選對會宣布由連任立委王美惠出馬，爭取市長寶座，藍營基層焦慮情...

影／加勒比海友邦聖露西亞受邀出席國慶慶典 總督查爾斯今晨率團抵台

台灣在加勒比海的重要友邦聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charle...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。