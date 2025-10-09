駐愛爾蘭代表處國慶酒會 眾院副議長籲勇敢挺台

快訊

中央社／ 倫敦8日專電

愛爾蘭代表處7日舉行國慶酒會，愛爾蘭國會友台小組主席、眾議院副議長麥基尼士應邀致詞時提到，民主不應沉默，愛爾蘭應勇敢挺身而出與台灣同在、捍衛民主。

麥基尼士（John McGuinness）呼籲，各界應了解台灣面對的真實情勢、為台灣發聲。他指出，愛爾蘭與台灣在經貿投資、文化、教育等許多領域具極大發展空間、富含潛力；除了歐盟本身，德國、義大利、法國等歐盟成員國也在台灣設立代表機構，愛爾蘭因此無需畏懼外來壓力，應積極恢復在台灣設處、推動雙邊各領域合作。

麥基尼士另提到，愛爾蘭應在歐盟架構下發揮更積極影響力，確保愛爾蘭的聲音、以及愛爾蘭對台灣的支持能被清楚聽見。

國慶酒會有超過100位賓客出席，包括愛爾蘭國會多名跨黨派參議院和眾議院議員、旅愛僑界、立陶宛及其他友好國家的駐愛使館代表等。

甫於7月就任的駐愛爾蘭代表唐殿文致詞表示，民主、尊重差異、擁抱多元，這些是台灣最珍視的價值觀，也是台灣與愛爾蘭的重要連結。

唐殿文說，面對全球供應鏈重組與地緣政治的不確定，台灣展現自身經濟韌性與科技實力，總統賴清德更提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，以實現台灣成為人工智慧島與人工智慧世界樞紐的目標。愛爾蘭在全球半導體產業展現高度潛力，台灣期盼結合雙方優勢，相互促進競爭力與經濟成長。

唐殿文另強調，台海和平是民主國家共同的責任，台灣將落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」，堅守世界民主最前線。

愛爾蘭 歐盟 半導體

