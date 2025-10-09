獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會
桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會今年1月成立中央與地方溝通平台，但近9個月未曾開過實體會議，地方官員埋怨中央態度消極，「平台有跟沒有一樣」。
竹竹苗3縣市與新竹科學園區管理局及台灣科學園區科學工業同業公會共組「園縣市高峰會」，針對攸關桃竹苗產業發展升級的大矽谷計畫，新竹縣長楊文科會中發難「只聞樓梯響」，籲中央有更進一步推動計畫，苗栗縣長鍾東錦並指大矽谷計畫面臨瓶頸，相關土地需求持續與中央溝通，新竹市代理市長邱臣遠也盼加快合作推動力道。
由於桃竹苗大矽谷從去年推出以來，屢被地方批評未有具體進展，國發會今年1月20日曾邀集中央部會與桃竹竹苗4縣市首長座談，商討大矽谷推動事宜，會中還宣布啟動「桃竹苗大矽谷」中央與地方溝通平台，針對跨域議題能有更便利的協調溝通管道。
據了解，「桃竹苗大矽谷」中央與地方溝通平台原計畫安排副首長開會，不過有地方相關局處官員透露，平台雖有運作，相關局處窗口有郵件對接群組，但平台迄今從未開過面對面的實體會議，雖曾有發文反映，但中央仍無開會打算，態度消極。
另有官員私下表示，儘管桃竹苗大矽谷被賴清德總統視為重點政策，但感受不到中央想認真推動，也未有地方期待的實質配套與明確方案；加上不曾開過會，地方政府多以發文向中央提出需求，如此也導致溝通效率不彰，且中央針對如產業用地等需求回覆消極，並未因為大矽谷上位計畫，相關爭取出現任何優勢，也不見明確且突破進展。
桃園市政府經濟發展局長張誠說，該平台迄今確實未開過會，但很多事項仍需要與中央協調，除了希望平台能實質運作，市長張善政先前已向中央提過5項具體建議，包含大矽谷計畫與國土計畫配合、大矽谷相關都市計畫快速通道、優先補助相關經費等，都期待中央對接落地；如今輝達話題再起，也盼中央表態支持進駐桃竹苗大矽谷。
新竹縣政府產業發展處長陳偉志說，「桃竹苗大矽谷計畫」屬於方案型計畫，由各縣市依循相關程序辦理，
以竹縣來說，原先新竹縣就在推動科三計畫和台知園區，桃竹苗大矽谷計畫攸關台灣產業發展，此兩計畫也列在重要政策議題，爭取中央支持與協助。
新竹市與苗栗縣政府針對部分特定農業區，提出希望將相關計畫納入行政院核定的重大建設，以便在國土計畫中進行解編。對此，中央部會雖有派員出席會勘了解，但截至目前，計畫仍未有進一步推動。
