王世堅金句曲爆紅 高嘉瑜被超前嘆沒出息...網敲碗合唱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜（左）2019年12月為參選立委舉辦「瑜音繞樑」募款演唱會，台北市議員王世堅（右）現場演奏小提琴。圖／取自高嘉瑜臉書
近期有網友將民進黨立委王世堅慷慨激昂的質詢金句，改編成歌曲「沒出息」，最近在社群平台Threads和抖音瘋傳。同黨前立委高嘉瑜在臉書嘆，「我都還沒出唱片，堅哥的最新單曲已經紅遍大江南北，征服全世界了，我真的『沒出息』。」

高嘉瑜貼文也湧入網友留言說「人家恰吉出道比妳久......」，也有網友敲碗「妳可以跟恰吉出一個合唱版的」，更有網友說，「如跟王合唱煎熬，應該會更經典......期待。」

網友將王世堅在立法院質詢時語氣誇張片段剪輯成影片，並以王的語氣改編成歌曲「沒出息」，歌詞是王世堅之前質詢時的用詞，包括「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬......睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」馬上引發瘋傳熱潮。

高嘉瑜在臉書嘆王世堅已經紅遍大江南北，她還沒出唱片，馬上也有網友安慰高嘉瑜，表示「妳與堅哥不同路線無法比的，妳就是妳。」

王世堅 高嘉瑜

