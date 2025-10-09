郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市民政局吳世瑋（左）被許多人私下稱做是盧的「兵馬大元帥」，有動員各區兵馬和「燕友會」能力。記者黃寅／攝影
台中市民政局吳世瑋（左）被許多人私下稱做是盧的「兵馬大元帥」，有動員各區兵馬和「燕友會」能力。記者黃寅／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其中有誤會，因為人不是盧動的，而是前市長胡志強邀的。

昨晚的座談會辦在北區的莒光新城社區，由東南區市議員李中和立委黃健豪發起。黃健豪和出席的立委廖偉翔都是盧秀燕子弟兵，他們都屬盧的親密核心人士，加上民政局吳世瑋雖站得遠遠的，也被視為是指標人物之一，他被許多人私下稱做是盧的「兵馬大元帥」，有動員各區兵馬和「燕友會」能力。另外，前市長胡志強到場，也具有一定的意義。

不過，也有人不認同這是盧挺郝的象徵，例如國民黨北區市議員陳政顯和陳文政昨晚都未見出席，到場的里長也多數北屯區。陳文政就說，如果盧真的有授意，莒光新城是他的選區，應該會通知他，但他未接到電話，也未參加。李中會發起，是因為和軍系關係緊密，與軍系有交情，且離選舉還有10天，盧既說了會公平對待每一候選人，應該不會有表態動作，僅憑一場活動就下判斷太危險。

吳世瑋則說，自己是受胡志強所邀前往，他是胡市長時代的建設局長，胡3、4天前就邀了，他因老長官之邀而前往，盧市長沒有給他任何指示。至次廖偉翔則因曾任胡的助理，黃健豪也與胡關係佳而受邀，他認為這場活動是由胡志強主導的，外界誤會了。

不過，畢竟出席者和盧亦有相當緊密的關係，盧身邊的人「該到的都到了」，到底能否視為是盧挺郝的象徵，則由外界自行解讀。

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其中有誤會。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其中有誤會。記者黃寅／攝影

胡志強 關係 黃健豪

延伸閱讀

郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨

相關新聞

黃國昌：詐團結合網軍操作攻擊政敵 「二合一」模組在台橫行無阻

有關三立電視前製作人李能謙扮演「智障小草」，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨口口聲聲說要打詐，結果詐騙集團不只詐騙人民，...

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其...

林信義三戰APEC 如何會川普受關注

總統府昨天宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政林信義代表出席今年在南韓舉行的亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議。在野...

中選會6委員未提名 李進勇：憂心影響2026

中央選舉委員會六名委員任期至十一月三日，行政院依法應於八月提名新人選，至今未提名。中選會主委李進勇昨說很擔心，明年底就要...

憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選...

新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。