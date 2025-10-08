郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」原因則是盧秀燕想要把以往決戰中台灣變成「決戰南台灣」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」原因則是盧秀燕想要把以往決戰中台灣變成「決戰南台灣」。記者黃寅／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」，原因則是盧秀燕想要把以往選舉「決戰中台灣」變成「決戰南台灣」，盧有這樣的情懷，他當然願意支持她，並分進合擊。不過他參選之後，才發現這是一場百米賽，別人已經先跑了20米，但他有信心，憑他的戰鬥力可以追上去。

郝龍斌說，他當初就是支持盧秀燕選黨主席，但盧9月2日時決定不選，最重要的是要穩住中台灣，後來盧秀燕跟他有過交心的談話。他說，盧對對選總統這件事表示，只要國民黨贏最重要，可是國民黨要贏，過去都講決戰中台灣，她認為如果她可以把決戰中台灣這件事情變成決戰南台灣，由她把中台灣穩住，這是對國民黨最大的貢獻。

他說，盧秀燕有這樣的胸懷，「臨時大家要我出來，我當然要支持她」，所以決定要分進合擊。可是，他必須考量，如果做黨主席，要解決的問題第一個是財務，第二是能不能整合。經過長時間考量，到了9月16日，中廣前董事長趙少康打電話給他說「你不能再想了，別人都想我們做領導人做了這麼久，這件事情竟然要想那麼久，這不是領導人的風格，也不是你行事的風格，你就決定了吧。」所以，他9月16日決定參選。

郝龍斌說，當時他曾經跟趙少康講，這是一個400米的中程賽跑，人家已經跑了100米；趙少康問他有沒有把握追上？郝回說有把握，結果當他一下來選，才發現這是一個百米的短程賽跑，人家已經先跑了20米，他現在非常辛苦地在後面追上去，但他有信心，憑他的戰鬥力可以追上去。

國民黨 盧秀燕

延伸閱讀

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

影／張亞中合體盧秀燕 大啖米其林美食

相關新聞

黃國昌：詐團結合網軍操作攻擊政敵 「二合一」模組在台橫行無阻

有關三立電視前製作人李能謙扮演「智障小草」，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨口口聲聲說要打詐，結果詐騙集團不只詐騙人民，...

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其...

林信義三戰APEC 如何會川普受關注

總統府昨天宣布，賴清德總統今年再度敦請總統府資政林信義代表出席今年在南韓舉行的亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議。在野...

中選會6委員未提名 李進勇：憂心影響2026

中央選舉委員會六名委員任期至十一月三日，行政院依法應於八月提名新人選，至今未提名。中選會主委李進勇昨說很擔心，明年底就要...

憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選...

新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。