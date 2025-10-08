聽新聞
0:00 / 0:00
普發一萬元 11月17日前有機會
各界關注普發現金一萬元時程，立委昨詢問，若十月十七日立法院三讀通過韌性特別預算，是否能在一個月內前發放？財政部長莊翠雲說「一定會」，總統公告當天，財政部將舉行記者會說明，包括登記入帳、ＡＴＭ或郵局領現時間；為何編列千萬元宣傳費？她解釋是要加強防詐。
韌性特別條例規定規定，普發現金應於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。莊翠雲解釋，所謂一個月內發放，包括民眾何時上網登記、劃撥到帳戶，或何時能去ＡＴＭ、郵局領現；上次普發六千元時，直接入帳共有四二五多萬人，政府正在核對名冊，不能重複和遺漏，再輸入系統，都要非常謹慎，「相關前置作業都在做」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言