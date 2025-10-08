聽新聞
普發一萬元 11月17日前有機會

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰／台北報導

各界關注普發現金一萬元時程，立委昨詢問，若十月十七日立法院三讀通過韌性特別預算，是否能在一個月內前發放？財政部長莊翠雲說「一定會」，總統公告當天，財政部將舉行記者會說明，包括登記入帳、ＡＴＭ或郵局領現時間；為何編列千萬元宣傳費？她解釋是要加強防詐。

韌性特別條例規定規定，普發現金應於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。莊翠雲解釋，所謂一個月內發放，包括民眾何時上網登記、劃撥到帳戶，或何時能去ＡＴＭ、郵局領現；上次普發六千元時，直接入帳共有四二五多萬人，政府正在核對名冊，不能重複和遺漏，再輸入系統，都要非常謹慎，「相關前置作業都在做」。

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

