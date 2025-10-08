竹市府明年普發5千 北市討論中

中央普發現金還沒發，新竹市府昨開地方第一槍宣布，因應美國關稅，促進消費需求，將於明年編列逾廿二點五億元預算，發放每名市民每人五千元消費金，且不排富，盼議會支持；北市藍綠議會黨團也提案普發現金，支持還稅於民。

新竹市代理市長邱臣遠昨說，全球經濟在後疫情時代仍面臨挑戰，國際局勢與通膨壓力仍對市民生活造成影響，美國關稅政策更直接衝擊產業經濟發展。為刺激內需，市府預計針對今年九月卅日前設籍新竹市的市民，明年發放每人五千元消費金，預計逾四十五萬人受惠。

台北市議會昨開議，民進黨團提案，呼籲北市府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金。黨團指出，主計處去年度決算報，北市累計歲計賸餘淨計五三九億元，另北市人口共約二四六萬人，五三九億元賸餘均分後，每人約可分得二萬一千元。

國民黨團書記長李明賢說，黨團很多成員也主張普發現金，國民黨團不會阻擋民進黨團提案，下周將提藍營版本，但金額還未確定，會考量財政紀律，請北市財政局提出試算版本，方案是支持還稅於民。

李明賢說，民進黨的版本是歲計賸餘全部發，沒有彈性，難道北市建設都不用做了嗎？國民黨會考量財政情況和歲計賸餘，顧慮市民期待，再提出版本。

不過，藍營內部也有雜音，有議員認為，不該拿每年的剩餘款去發現金，不如做更多社會福利，「但是沒有人敢公開拒絕發錢、大家都有民意壓力。」

北市財政局表示，北市正推動多項重大建設，未來經費需求龐大，將尊重議會討論，持續向議會溝通。

其他五都暫未跟進，民進黨新北議會黨團八月曾提案普發現金四萬六千元，市府昨仍表示，尊重議會討論和決定。

