竹市府明年普發5千 北市討論中
中央普發現金還沒發，新竹市府昨開地方第一槍宣布，因應美國關稅，促進消費需求，將於明年編列逾廿二點五億元預算，發放每名市民每人五千元消費金，且不排富，盼議會支持；北市藍綠議會黨團也提案普發現金，支持還稅於民。
新竹市代理市長邱臣遠昨說，全球經濟在後疫情時代仍面臨挑戰，國際局勢與通膨壓力仍對市民生活造成影響，美國關稅政策更直接衝擊產業經濟發展。為刺激內需，市府預計針對今年九月卅日前設籍新竹市的市民，明年發放每人五千元消費金，預計逾四十五萬人受惠。
台北市議會昨開議，民進黨團提案，呼籲北市府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金。黨團指出，主計處去年度決算報，北市累計歲計賸餘淨計五三九億元，另北市人口共約二四六萬人，五三九億元賸餘均分後，每人約可分得二萬一千元。
國民黨團書記長李明賢說，黨團很多成員也主張普發現金，國民黨團不會阻擋民進黨團提案，下周將提藍營版本，但金額還未確定，會考量財政紀律，請北市財政局提出試算版本，方案是支持還稅於民。
李明賢說，民進黨的版本是歲計賸餘全部發，沒有彈性，難道北市建設都不用做了嗎？國民黨會考量財政情況和歲計賸餘，顧慮市民期待，再提出版本。
不過，藍營內部也有雜音，有議員認為，不該拿每年的剩餘款去發現金，不如做更多社會福利，「但是沒有人敢公開拒絕發錢、大家都有民意壓力。」
北市財政局表示，北市正推動多項重大建設，未來經費需求龐大，將尊重議會討論，持續向議會溝通。
其他五都暫未跟進，民進黨新北議會黨團八月曾提案普發現金四萬六千元，市府昨仍表示，尊重議會討論和決定。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言