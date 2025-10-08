新聞眼／府院獨愛綠友友 憲政空轉誰之過

三位大法官昨罕見發聲，大法官低於十人無法做成判決，同時中選會主委李進勇也示警，中選會委員名單開天窗恐衝擊二○二六選務。賴政府大罷免大敗後，忙於剋扣地方補助款、勘災時進行政治攻防，竟忘了人事案「功課」還未交，讓獨立機關陷入停擺危機。多人示警，就看賴總統及卓揆聽不聽得見。

過去民進黨一黨獨大時代，前總統蔡英文提名人選均能在立法院輕騎過關，但此番榮景已翻頁，賴總統面對朝小野大，提名名單若不是必須德高望重到在野黨難以否決，就是要納入在野黨聲音或與小黨合作，但賴總統仍還活在一黨獨大，思維不調整，須經國會同意的人事案自然處處碰壁。

回顧賴總統兩次補提大法官名單，第一次司法院正副院長為張文貞、姚立明，被譏為史上最爛名單，大法官人選劉靜怡還遭綠營自家人否決；第二份名單儘管有降低政治性，但司法院長被提名人蔡秋明竟只當過檢察官，連法界都吃驚，在野黨如何投得下去？

自從國會改革遭判違憲後，大法官人事已成政治角力戰場，才會衍生在野黨修正憲法訴訟法反制。蔡宗珍等三位大法官罕見發聲，堅持不得在人數不足下做出判決，背後除展現大法官遵守法律風骨外，更是沉痛呼籲賴總統盡快補提人選。

至於中選會委員，依規定行政院應於任滿三個月前提名，今年八月就該提名新任委員人選，結果執政黨一度想等大罷免翻轉席次後再提人選，現在賭局輸了，卻仍遲遲未補交功課。

對於人事案，綠營往往批評藍白蓄意封殺，但關鍵仍在人選是否適當。以日前審計長人事同意權案，陳瑞敏在一一三位立委中得到一一二張同意票，就是最好例子。府院若不提名好人選，仍在政治意識形態打轉，導致獨立機關癱瘓，影響人民權益，絕對難辭其咎。

