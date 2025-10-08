憲法法庭挨批「在睡覺」 3位大法官：低於10人不應評議

在野黨修改憲法訴訟法，明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，但目前大法官有七名缺額，賴清德總統提名人選全遭封殺，憲法法庭癱瘓。前大法官黃虹霞抨擊憲法法庭二百多天未作判決，「是誰給你們大法官『睡覺』的權力？」大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽昨發聲，指「大法官須遵守現行有效之憲法訴訟法規定」，指大法官合法組織門檻是十人，不得違法評議。

針對目前大法官人數不足，導致憲法法庭癱瘓，民眾黨立院黨團呼籲，賴清德總統應提名適格適任的大法官人選，才能促成憲法法庭合法運作、維護人民權益。國民黨立委翁曉玲也表示，真正解決之道還是請賴總統盡速提出適任人選。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已兩度提名共十四位大法官人選，均未獲立法院同意；有關第三度提名事宜，總統府將適時發布相關訊息，也呼籲現任八位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。

司法院前院長許宗力等七名大法官去年十月底任滿，大法官僅餘八名，總統提名的兩波新任人選全未通過。蔡宗珍等三名大法官昨發出五點聲明表示，大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，亦「不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權」。

蔡宗珍、朱富美、楊惠欽認為，大法官須遵守「現行有效的憲法訴訟法規定」；憲訴法規定，大法官審理已受理案件的合法組織門檻是十人，若大法官人數低於十人，原則上無法組成合法的憲法法庭，不得進行已受理案件的評議；憲法法庭組織不合法，所作評議自屬違法。她們認為基於守護憲法義務，大法官「不應參與案件之違法評議與判決」。

三人表示，在守憲前提下，也努力透過法理解釋，尋求突破大法官人數不足所產生的困境，這幾個月來已多次提出具體建議，和不同意見大法官溝通。

民眾黨團表示，三位大法官的聲明清楚界定大法官職權範圍、恪守大法官的獨立性，清楚凸顯行政院長卓榮泰的違法濫紀，不僅視立法院三讀通過的法律為無物，更自命大法官踐踏憲政體制、權力分立原則。

翁曉玲指出，三位大法官尊重憲法訴訟法中的評議門檻非常正確，且令人感到非常敬佩。她推測，可能大法官中有一派認為可以無視門檻，直接做成憲法判決，另一派則認為要守護憲法，想必三位大法官應該是承受不少壓力，因此對外發聲明。她說，「賴總統不應給憲法法庭壓力」，應盡速提出適任且專業的大法官人選，若還是提名「綠友友」，那當然就不會過。

大法官內部 意見仍分歧

累計至八月底，憲法法庭有三六○件未結案，其中人民聲請案占三二七件。大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥日前於憲法法庭一起不受理案出具不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」，對照蔡宗珍等三人昨天聲明，顯示現有大法官內部意見的分歧。

政治大學法律學系副教授廖元豪指出，憲法法庭癱瘓最重要關鍵在於「人數不足」，政治對抗造成憲政空轉，此事該由「政治」解決，大法官不宜公親變事主。

廖元豪指出，從不同意見書、聲明中可以得知，大法官內部有很多討論、溝通，甚至有一點關係緊張。他認為，呂太郎等四人在不受理裁定「借題發揮」，跨越司法界線，且憲法訴訟法本於限制憲法法庭、大法官，若輕易將規範自身的法條宣告違憲，此舉非常危險。

他說，楊惠欽等三人聲明內容正確，也符合正常法律解釋，「沒有憲訴法，也就沒有憲法法庭的存在」。

