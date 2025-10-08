聽新聞
中選會6委員未提名 李進勇：憂心影響2026

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷林銘翰李成蔭／台北報導
中選會6名委員任期至11月3日，行政院至今未提名。中選會主委李進勇昨天在內政委員會答詢時表示「很擔心」。記者曾吉松／攝影
中選會6名委員任期至11月3日，行政院至今未提名。中選會主委李進勇昨天在內政委員會答詢時表示「很擔心」。記者曾吉松／攝影

中央選舉委員會六名委員任期至十一月三日，行政院依法應於八月提名新人選，至今未提名。中選會主委李進勇昨說很擔心，明年底就要辦地方選舉，許多事項須經一定數量的委員開會才能定案，若出現空窗，真的就是國家危機。

朝野立委都要求速提出中選會委員名單。行政院發言人李慧芝說，徵詢作業一直都進行中，待確認被提名人相關資訊並完成徵詢程序後，行政院會盡快將中選會人事同意權案送交立法院審議。

據中央選舉委員會組織法，主任委員、副主任委員及委員都由行政院長提名經立法院同意後任命；委員任期為四年，任滿得連任一次。行政院長應於委員任滿三個月前，依程序提名新任委員。

中選會十名委員中，李進勇、中選會副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬六人將在十一月三日屆滿，且李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次，依法須提名新任委員。

立院內政委員會昨邀李進勇報告業務概況，朝野立委均問及任期問題。李進勇表示，提名人選屬行政院權限，中選會沒有任何訊息，很擔心屆期，尤其明年底要辦地方公職人員選舉，很多選舉前置作業與應辦事項期程，都要在明年初就先規畫，也須經委員會決議才能定案，且開會要有一定人數門檻。

國民黨立委張智倫、許宇甄質詢，若十一月、十二月提名人選名單未通過，中選會是否有辦法運作？李進勇說，不希望看到這種狀況，「真的會讓中選會陷於停頓」，目前行政院非常重視這問題，正積極尋找適當人選。

