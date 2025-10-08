大法官第三度提名否 總統府：適時發布相關訊息

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美今天聲明表示，大法官行使職權合法組織門檻是10人，不應參與違法評議與判決。總統府說明，維護憲法機關正常運作是總統和立法院共同的憲政職責，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意。有關第三度提名事宜，將適時發布相關訊息。

依新修正的憲法訴訟法第30條第2項規定，大法官審理、評議已受理案件的合法組織門檻是10人。司法院目前有8名大法官，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美發布聲明指出，憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法；基於守護憲法之義務，大法官不應參與案件之違法評議與判決。

民眾黨團說明，欲解決憲法法庭不達開會門檻的困境，當務之急應建請總統賴清德提名適格適任的大法官人選。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，維護憲法機關正常運作是總統和立法院共同的憲政職責，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意。有關第三度提名事宜，總統府將適時發布相關訊息。

郭雅慧強調，大法官依據憲法獨立行使職權，克盡守護憲法職責，並應遵守法官倫理及自律規範，這是國人的共同期盼；也呼籲現任8位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。

