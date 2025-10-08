黃國昌：詐團結合網軍操作攻擊政敵 「二合一」模組在台橫行無阻

有關三立電視前製作人李能謙扮演「智障小草」，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨口口聲聲說要打詐，結果詐騙集團不只詐騙人民，甚至配合網軍操作攻擊政敵，也讓詐團加網軍「二合一」的模組在台灣橫行無阻。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對檢調查出詐團配合網軍操作、扮演智障小草，黃國昌在會中表達嚴正關切，譴責相關機關並未採取積極作為，「遇到民進黨就轉彎、遇到民進黨膝蓋就軟掉」，如果再持續坐視不管，只會讓台灣司法繼續向下沈淪。

民眾黨指出，根據媒體報導，李能謙先是在立委選舉期間攻擊國民黨候選人，然後再操作7000筆網軍帳號醜化民眾黨和黃國昌，然而不只主嫌僅以新台幣20萬元交保，檢警更聲稱研判網軍集團層層轉包，「查不出實際委託身分。」

黃國昌批評，民進黨政府口口聲聲說要打詐，結果詐騙集團不只詐騙人民，甚至配合網軍操作攻擊政敵，也讓詐團加網軍「二合一」的模組在台灣橫行無阻。對比在網路上批評內政部長劉世芳就遭揚言提告，執政者利用司法製造寒蟬效應，已經讓司法公正備受挑戰，呼籲檢調揪出幕後黑手，不要讓司法變成特定政黨的打手。

黃國昌強調，對於詐騙集團結合網軍的惡劣行徑，民眾黨表達嚴正關切並嚴厲譴責，請司法檢調不要遇到民進黨就轉彎，遇到民進黨膝蓋就軟掉。

另外，國慶日即將到來，民眾黨選在本周舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。黃國昌表示，賴清德總統僅有40%民意基礎，上任以來卻在國內製造仇恨對立，導致整個國家停滯不前，而面對國內外地緣政治、經貿挑戰，民進黨政府也依舊提不出解方。

黃國昌說，民眾黨透過論壇討論籌組聯合政府，希望讓不同意見的人可以相互合作，選擇在國慶日前舉辦格外具有意義，當天除了聆聽專家學者的意見，同時希望賴清德政府冷靜想想，「繼續搞對立抹黑、網軍攻擊，會讓台灣喪失寶貴的競爭力。」

針對近期新北市、高雄市接連爆發疑似虐童事件，民眾黨則重申「兒虐零容忍」的立場，過去在立法院推動修法，其中針對兒虐加重刑責，就是希望犯罪行為不要再被「高高舉起、輕輕放下」，呼籲相關單位積極介入守護孩童，給他們一個健康長大的空間。

