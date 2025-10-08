總統府光雕秀致敬金鐘60年卻見零日攻擊 李彥秀：打造麥卡錫主義氛圍
總統府國慶光雕秀今年以致敬「金鐘60年」為主題，卻出現爭議影集零日攻擊，引發討論。國民黨立委李彥秀說，零日攻擊沒有提及總統、外交部長辦公室幕僚，及民進黨工遭到共諜滲透，也沒獲得戲劇或是技術類提名，卻將該劇與五燈獎、康熙來了、飛龍在天、台灣霹靂火等並列，凸顯當局希望打造「麥卡錫主義」氛圍，忽視執政黨就是共諜窩。
李彥秀指出，零日攻擊並沒有獲得金鐘60戲劇或是技術類提名，但國慶總統府「向金鐘60周年致敬」建築光雕展演，仍將零日攻擊與五燈獎、天天開心、康熙來了、飛龍在天、台灣霹靂火、光陰的故事這些台灣人共同的記憶並列，顯見零日攻擊在執政者心目中重要地位。
李彥秀說，零日攻擊從誕生就充滿濃濃的政治味，該劇製作公司「零日文創」資本額僅85萬，卻獲得文化部7131萬補助，加上文策院國發基金投入4170萬，這都是納稅人血汗錢。
此外，李彥秀表示，零日攻擊透過戲劇，凸顯台灣社會面對境外攻擊的脆弱與短視，包括台商不敵中共壓力、國安國防司法官員遭到滲透、媒體不惜用假新聞博取收視、新移民、陸配成為幫兄、黑道成為吳三桂，但全劇唯一沒有提及的，反而是總統、外交部長辦公室幕僚，以及民進黨黨工遭到共諜滲透。
李彥秀說，零日攻擊凸顯當局希望打造「麥卡錫主義」的社會氛圍，卻完全忽視執政黨就是共諜窩。從收視率與社會迴響來看，零日攻擊顯然未能獲得預期的效果，更被傳播學者評為「花大錢的莒光日教學片」，連網軍側翼捍衛該劇也提不起勁；但對民進黨而言「用人民的錢，洗人民的腦」仍是樂此不疲。
李彥秀認為，文化不應為政治服務，是民進黨長期的主張與價值，零日攻擊雖然在公視全劇終，但政治掛帥之下，未來還會有千千萬萬個零日攻擊。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言