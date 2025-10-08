總統府光雕秀致敬金鐘60年卻見零日攻擊 李彥秀：打造麥卡錫主義氛圍

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
總統府國慶光雕秀今年以致敬「金鐘60年」為主題，卻出現爭議影集零日攻擊，引發討論。國民黨立委李彥秀說，零日攻擊沒有提及總統、外交部長辦公室幕僚，及民進黨工遭到共諜滲透，也沒獲得戲劇或是技術類提名，卻將該劇與五燈獎、康熙來了、飛龍在天、台灣霹靂火等並列，凸顯當局希望打造「麥卡錫主義」氛圍，忽視執政黨就是共諜窩。

李彥秀指出，零日攻擊並沒有獲得金鐘60戲劇或是技術類提名，但國慶總統府「向金鐘60周年致敬」建築光雕展演，仍將零日攻擊與五燈獎、天天開心、康熙來了、飛龍在天、台灣霹靂火、光陰的故事這些台灣人共同的記憶並列，顯見零日攻擊在執政者心目中重要地位。

李彥秀說，零日攻擊從誕生就充滿濃濃的政治味，該劇製作公司「零日文創」資本額僅85萬，卻獲得文化部7131萬補助，加上文策院國發基金投入4170萬，這都是納稅人血汗錢。

此外，李彥秀表示，零日攻擊透過戲劇，凸顯台灣社會面對境外攻擊的脆弱與短視，包括台商不敵中共壓力、國安國防司法官員遭到滲透、媒體不惜用假新聞博取收視、新移民、陸配成為幫兄、黑道成為吳三桂，但全劇唯一沒有提及的，反而是總統、外交部長辦公室幕僚，以及民進黨黨工遭到共諜滲透。

李彥秀說，零日攻擊凸顯當局希望打造「麥卡錫主義」的社會氛圍，卻完全忽視執政黨就是共諜窩。從收視率與社會迴響來看，零日攻擊顯然未能獲得預期的效果，更被傳播學者評為「花大錢的莒光日教學片」，連網軍側翼捍衛該劇也提不起勁；但對民進黨而言「用人民的錢，洗人民的腦」仍是樂此不疲。

李彥秀認為，文化不應為政治服務，是民進黨長期的主張與價值，零日攻擊雖然在公視全劇終，但政治掛帥之下，未來還會有千千萬萬個零日攻擊。

