副總統盼借鏡瑞典經驗 提升防衛韌性有效嚇阻侵略者
副總統蕭美琴今天接見瑞典國會議員跨黨派訪團，期許台灣借鏡瑞典經驗提升全社會防衛韌性。她強調，台灣越強大、準備越充分，就越能有效嚇阻潛在的侵略者，讓社會在面對全球挑戰時展現更大的韌性與信心。
副總統上午接見由瑞典國會議員安絲特（AlexandraAnstrell）所率領「台瑞典國會議員協會」（STPA）跨黨派訪問團，副總統致詞時首先對訪賓表達歡迎並指出，台灣與瑞典同為健全的民主國家，兩國國內政治中也常有不同意見與競爭，很欣慰看到瑞典跨黨派對台灣的友誼。
副總統說明，訪團此行展現瑞典與台灣深化夥伴關係的具體行動，雙邊夥伴關係是建立在自由與民主的共同價值上，並致力於維護和平穩定與國際秩序，反對以武力改變現狀。
副總統感謝代表團成員多年來持續倡議支持台海和平穩定，瑞典政府也多次強調台海和平對全球繁榮的重要性，並感謝瑞典長期以來支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，以及反對中國扭曲聯大第2758號決議，排除台灣參與國際事務的做法。
副總統表示，儘管台灣在國際社會面臨不公平對待，台灣人民仍努力成為世界上的良善力量，並珍惜每一個可以貢獻的機會，盡力扮演負責任且積極貢獻的國際成員。不論在人道、環境、全球衛生或其他公共政策領域，台灣都樂意在能力所及之處提供協助。
談及雙邊關係，副總統提到，台灣與瑞典之間有穩定的貿易往來與相互投資。俄羅斯入侵烏克蘭事件提醒世人，和平並非理所當然，因此兩國社會都認同有必要強化各自的安全與防衛。台灣從瑞典在強化社會韌性的努力中獲益良多，瑞典出版的民防手冊在台灣社會廣為流傳，台灣也已推出自己的版本，並透過紙本與線上形式推廣給全民，教育民眾在危機情況下該如何應變。
副總統進一步表示，台灣仍有許多值得向瑞典借鏡，特別是在提升社會韌性、強化全民防災意識與應變能力方面。她並強調，台灣越強大、準備越充分，就越能有效嚇阻潛在的侵略者，同時讓社會在面對全球挑戰時展現更大的韌性與信心。
