副總統盼借鏡瑞典經驗 提升防衛韌性有效嚇阻侵略者

中央社／ 台北8日電

副總統蕭美琴今天接見瑞典國會議員跨黨派訪團，期許台灣借鏡瑞典經驗提升全社會防衛韌性。她強調，台灣越強大、準備越充分，就越能有效嚇阻潛在的侵略者，讓社會在面對全球挑戰時展現更大的韌性與信心。

副總統上午接見由瑞典國會議員安絲特（AlexandraAnstrell）所率領「台瑞典國會議員協會」（STPA）跨黨派訪問團，副總統致詞時首先對訪賓表達歡迎並指出，台灣與瑞典同為健全的民主國家，兩國國內政治中也常有不同意見與競爭，很欣慰看到瑞典跨黨派對台灣的友誼。

副總統說明，訪團此行展現瑞典與台灣深化夥伴關係的具體行動，雙邊夥伴關係是建立在自由與民主的共同價值上，並致力於維護和平穩定與國際秩序，反對以武力改變現狀。

副總統感謝代表團成員多年來持續倡議支持台海和平穩定，瑞典政府也多次強調台海和平對全球繁榮的重要性，並感謝瑞典長期以來支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，以及反對中國扭曲聯大第2758號決議，排除台灣參與國際事務的做法。

副總統表示，儘管台灣在國際社會面臨不公平對待，台灣人民仍努力成為世界上的良善力量，並珍惜每一個可以貢獻的機會，盡力扮演負責任且積極貢獻的國際成員。不論在人道、環境、全球衛生或其他公共政策領域，台灣都樂意在能力所及之處提供協助。

談及雙邊關係，副總統提到，台灣與瑞典之間有穩定的貿易往來與相互投資。俄羅斯入侵烏克蘭事件提醒世人，和平並非理所當然，因此兩國社會都認同有必要強化各自的安全與防衛。台灣從瑞典在強化社會韌性的努力中獲益良多，瑞典出版的民防手冊在台灣社會廣為流傳，台灣也已推出自己的版本，並透過紙本與線上形式推廣給全民，教育民眾在危機情況下該如何應變。

副總統進一步表示，台灣仍有許多值得向瑞典借鏡，特別是在提升社會韌性、強化全民防災意識與應變能力方面。她並強調，台灣越強大、準備越充分，就越能有效嚇阻潛在的侵略者，同時讓社會在面對全球挑戰時展現更大的韌性與信心。

瑞典 蕭美琴

相關新聞

挨批偽善…賴總統稱加碼補助災民房屋修繕 賑災基金會證實：用善款付的

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賴清德總統5日第二度赴花蓮勘災時指，中央提出一系列預算，並加碼提供每戶20萬元修繕經費，遭各...

沈政男深夜曬出「柯文哲手寫信」 卻也曝柯陷一窘境

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押近1年後，以7000萬元交保重返社會。長期關注柯案並發文聲援的醫師、時事評論家沈政男今...

花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元規模不夠再加

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走18條人命，國民黨團擬提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今...

3大法官發聲組憲法法庭不足額 白營：賴總統應提名適格適任人選

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明，提及大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法的憲法法庭。民眾黨立法院黨團對此...

花蓮想「藍天」變「綠地」 沈伯洋會是民進黨的奇兵？

花蓮發生堰塞湖災情，總統賴清德、行政院長卓榮泰多次前次災區視察，民進黨立委沈伯洋都陪同，致詞也不忘要特別介紹一下沈伯洋，賴總統甚至說沈伯洋表現很好，請在場民眾為他鼓掌。 賴清德對沈伯洋的厚愛，讓不少人開始猜測，沈伯洋可能是2026年民進黨花蓮縣長選舉的「奇兵」。然而民進黨內人士卻透露，隨著選舉動態推演，「奇就奇在沈伯洋不一定會真的參選」…

三大法官堅持憲法法庭人數不足 翁曉玲批賴總統：別再給壓力

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽稍早發聲明表示，目前大法官人數低於十人，無法組成合法憲法法庭。國民黨立委翁曉玲表示，三位大法...

