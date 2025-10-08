3大法官發聲組憲法法庭不足額 白營：賴總統應提名適格適任人選
大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明，提及大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法的憲法法庭。民眾黨立法院黨團對此表示，此份聲明清楚界定大法官職權，如果要解決憲法法庭未達開會門檻的困境，當務之急為賴清德總統提名適任人選。
立法院去年12月通過憲法訴訟法修正案，明定參與評議的大法官人數不得低於10人，司法院大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明表示，大法官行使職權合法組織門檻為10人，「憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法，大法官不應參與案件之違法評議與判決。」
針對3位大法官的說法，民眾黨立法院黨團稍早以文字回應，大法官為憲法守護者，負有對憲法忠誠的義務，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，「現行憲法訴訟法既為立法院基於憲法明文授權所制定，大法官自有遵守的義務，無權恣意不適用。」
民眾黨團說，此份聲明清楚界定大法官職權範圍、恪守大法官的獨立性，清楚凸顯行政院長卓榮泰的違法濫紀，不僅視立法院三讀通過的法律為無物，更自命大法官踐踏憲政體制、權力分立原則，妄自尊大無法無天。
民眾黨團表示，大法官應該合乎憲法規範與現行法制行使職權，如果想要解決憲法法庭未達開會門檻的困境，當務之急應該是建請賴總統提名適格、適任的大法官人選，如此才能促成憲法法庭合法運作、維護人民權益，穩固自由民主的憲政秩序。
