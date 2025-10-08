快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
憲法法庭目前僅剩8名大法官，依新修正的憲法訴訟法，無法行言詞辯論、作出判決與暫時處分。圖／聯合報系資料照片

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明，提及大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法的憲法法庭民眾黨立法院黨團對此表示，此份聲明清楚界定大法官職權，如果要解決憲法法庭未達開會門檻的困境，當務之急為賴清德總統提名適任人選。

立法院去年12月通過憲法訴訟法修正案，明定參與評議的大法官人數不得低於10人，司法院大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明表示，大法官行使職權合法組織門檻為10人，「憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法，大法官不應參與案件之違法評議與判決。」

針對3位大法官的說法，民眾黨立法院黨團稍早以文字回應，大法官為憲法守護者，負有對憲法忠誠的義務，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，「現行憲法訴訟法既為立法院基於憲法明文授權所制定，大法官自有遵守的義務，無權恣意不適用。」

民眾黨團說，此份聲明清楚界定大法官職權範圍、恪守大法官的獨立性，清楚凸顯行政院長卓榮泰的違法濫紀，不僅視立法院三讀通過的法律為無物，更自命大法官踐踏憲政體制、權力分立原則，妄自尊大無法無天。

民眾黨團表示，大法官應該合乎憲法規範與現行法制行使職權，如果想要解決憲法法庭未達開會門檻的困境，當務之急應該是建請賴總統提名適格、適任的大法官人選，如此才能促成憲法法庭合法運作、維護人民權益，穩固自由民主的憲政秩序。

挨批偽善…賴總統稱加碼補助災民房屋修繕 賑災基金會證實：用善款付的

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賴清德總統5日第二度赴花蓮勘災時指，中央提出一系列預算，並加碼提供每戶20萬元修繕經費，遭各...

沈政男深夜曬出「柯文哲手寫信」 卻也曝柯陷一窘境

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押近1年後，以7000萬元交保重返社會。長期關注柯案並發文聲援的醫師、時事評論家沈政男今...

花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元規模不夠再加

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走18條人命，國民黨團擬提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今...

3大法官發聲組憲法法庭不足額 白營：賴總統應提名適格適任人選

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今天發布聲明，提及大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法的憲法法庭。民眾黨立法院黨團對此...

花蓮想「藍天」變「綠地」 沈伯洋會是民進黨的奇兵？

花蓮發生堰塞湖災情，總統賴清德、行政院長卓榮泰多次前次災區視察，民進黨立委沈伯洋都陪同，致詞也不忘要特別介紹一下沈伯洋，賴總統甚至說沈伯洋表現很好，請在場民眾為他鼓掌。 賴清德對沈伯洋的厚愛，讓不少人開始猜測，沈伯洋可能是2026年民進黨花蓮縣長選舉的「奇兵」。然而民進黨內人士卻透露，隨著選舉動態推演，「奇就奇在沈伯洋不一定會真的參選」…

三大法官堅持憲法法庭人數不足 翁曉玲批賴總統：別再給壓力

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽稍早發聲明表示，目前大法官人數低於十人，無法組成合法憲法法庭。國民黨立委翁曉玲表示，三位大法...

