三大法官堅持憲法法庭人數不足 翁曉玲批賴總統：別再給壓力

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽稍早發聲明表示，目前大法官人數低於十人，無法組成合法憲法法庭。國民黨立委翁曉玲表示，三位大法官守護憲法且尊重立法權的見解令人感到敬佩，想必他們感到有壓力而發了聲明，呼籲賴清德總統別再給憲法法庭壓力，應盡速提名適任的大法官候選人，才是解決之道。

蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今發聲明，指大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。而現行有效之憲法訴訟法是立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守的義務，無權恣意不適用。

翁曉玲表示，看來三位大法官是尊重憲法訴訟法中的評議門檻，以及立法者的形成權，這樣的看法非常正確，因為很多國家憲法法庭組成評議門檻也是有所規定，台灣不算高門檻或特別嚴格，且目前制度也跟過去大法官會議時代一致。三位大法官基於守護憲法，尊重立法權的見解，令人感到非常敬佩。

翁曉玲提到，行政院目前提出很多釋憲案，目前憲法法庭只能審理而不能受理，因為一定要大法官人數達到十人以上，目前名額未滿情況下不能開會。之前大法官呂太郎還想要直接跳過這樣的制度，想要做成憲法判決，現在看來大法官有一派人也這樣想，但也有一派人認為要守護憲法，不應直接跳過目前憲法訴訟法中的門檻，想必三位大法官應該是承受不少壓力，不得不對外公開他們的意見，因此發了聲明。

翁曉玲呼籲，賴總統不應給憲法法庭壓力，大法官也都應該尊重立法權，真正解決之道還是請賴總統盡速提出適任且專業的大法官候選人，這樣才能在立法院通過，若還是提名「綠油油」的人選，那當然就不會過。

憲法法庭現僅剩8名大法官，依新修正的憲法訴訟法，無法行言詞辯論、作出判決與暫時處分。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭現僅剩8名大法官，依新修正的憲法訴訟法，無法行言詞辯論、作出判決與暫時處分。圖／聯合報系資料照片

