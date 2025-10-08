4公投案電子連署不理想 李進勇：研議納行動自然人憑證

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。記者張曼蘋／攝影
「人民作主志工團」今年發起廢止憲法訴訟法與選舉罷免法修法共4案公投案，並首度在二階連署採電子連署，但連署速度不理想。中選會主委李進勇表示，目前研議未來如何納入行動自然人憑證，至於罷免電子連署系統，就等這波公投電子連署辦完，看是否有要檢討改進之處再上線。

立法院內政委員會今邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。國民黨立委牛煦庭質詢時問國家建置電子連署設備花費金額，中選會表示罷免電子連署系統花費400多萬元、公投電子連署系統花費200多萬元，目前已有4案公投使用電子連署系統。

李進勇也說，中選會不方便主動了解連署狀況，不過就媒體報導來看，好像進行的速度不盡理想。對於牛煦庭稱，既然花錢建置系統，中選會應了解使用問題，李進勇說，系統上線前有加強宣導，讓有投票權人知道有這樣的途徑可以連署，但現在已有具體案件進行中，中選會不方便宣傳，避免被誤解。

李進勇補充，目前還有一個進階作法，就是研議納行動自然人憑證。

針對國民黨立委張智倫問，罷免電子連署系統預計何時上線。李進勇說，目前已建置完成，但牽涉關係重大，上線不能出任何差錯，所以現在希望先看公投電子連署系統運作狀況、是否有地方需要加強等。

李進勇會後受訪指出，行動自然人憑證如何綁入電子連署系統使用，會在下一階段處理；至於罷免電子連署系統，就等這波公投電子連署辦完，看是否有需要檢討改進地方的地方再上線，「都已經準備好了。」

李進勇 公投 中選會

