【重磅快評】猛嗆柯志恩自盜自演 不能說賴瑞隆關係匪淺？

高雄美濃大峽谷案情高潮迭起，繼白委林國成質詢「邁瑩大峽谷」，綠委邱議瑩要求道歉後，昨天又傳出賴瑞隆團隊捲入相關疑雲，賴瑞隆及當事人急喊告「以示清白」，但是之前綠營也對藍委柯志恩會勘有身兼地主的議員特助同行而大作文章，柯還沒來得及喊告，檢調馬上就傳喚議員特助，果然大峽谷的水很深，檢調異常積極正好也快速還了柯志恩清白。

高雄美濃「大峽谷」從地方延燒到中央，市長陳其邁多次震怒，宣示一定嚴查嚴辦、絕不寬貸。但是高雄的「災情」似乎不斷擴大，今天還傳出列為保護區的高雄市大坪頂山區也被填埋廢棄物，市議員許采蓁出示空拍圖，2020年保護區仍是一片綠地，2025年卻已被大規模挖掘出現「柏油山」，甚至還拍到怪手、卡車進出。陳其邁不知還沒有力氣震怒，但是市民早已怒火中燒。

最有意思的是，民眾黨立委林國成昨天質詢盜採砂石問題時，以網友取名之「邁瑩大峽谷」揶揄陳其邁及邱議瑩，邱為此提出抗議，並批這是非常大的羞辱，希望林道歉。邱的理由有二，一是自己不是地主，二是自己也不是盜採者或偷盜者，將土地的悲劇劃上自己與陳其邁的名字是非常大的羞辱，希望林道歉。

林國成會道歉嗎？看來機會渺茫，即使民進黨今天再批他是失言慣犯，但「邁瑩大峽谷」終究非他所創，和「賴皮寮」一樣，都是來自網友的創意，民進黨要找人道歉，恐怕也要追一下源頭。

只是，邱議瑩長期經營美濃，鄉親也總以上萬選票回饋，但她卻未全力守護美濃良田，被網友拿姓名一字取名，也只是剛好而已；如果林國成要道歉，是不是也要一併向陳其邁道歉？如果邱議瑩真的認為「邁瑩大峽谷」是極大羞辱，往者已矣，來者可追，如何早日讓美濃峽谷變回良田，才是她的當務之急吧！

最新的發展是，柯志恩與高雄市議會國民黨團昨天開記者會，揭露美濃盜採砂石地主的家人與立委賴瑞隆團隊關係匪淺，許采蓁指出美濃成功段88、89號大坑的涉案地主，其妻是旗山區里長，也是賴瑞隆競選團隊大旗美之友會成員，兒子是民進黨全國黨代表，批賴說要守護美濃是不要臉、民進黨「蛇鼠一窩」。

賴瑞隆發出強硬聲明，指藍營指涉的地主及全國黨代表，他完全不認識，痛批柯、許為了選舉不經求證惡質抹黑，已委請律師提告，今天他在立法院和柯志恩狹路相逢還頻頻互槓。而這名里長也同步發聲明，表示與前夫已離婚4年、彼此無涉，她服務不分黨派，卻因市長選舉無端受污衊，已委任律師蒐證，將針對散布謠言、惡意抹黑者提告。

賴瑞隆和女里長前夫及其擔任黨代表的兒子切割，能不能自證清白，恐怕仍是各說各話。只是，女里長是賴瑞隆大旗美之友會成員，賴無法利割，只能切割里長前夫及擔任全國黨代表的里長之子，但賴身為立委，也是民進黨全國黨代表，一同開黨代表大會，又是來自高雄，其母又是競選團隊成員，賴說完全不認識里長之子，會不會切割過頭？

上月柯志恩被爆料，她會勘美濃大峽谷時與「地主」朱信強議員特助石麗君同行，民進黨陣營如獲至寶，猛批柯志恩是「自盜自演」，但朱信強是無黨籍議員，事發後朱也在第一時間解除石的職務，柯志恩也只能強調當天是里長帶路，石跟在一旁，「我不曉得她的背景」、「身邊是什麼人，我需要了解嗎？」

倒是檢警動作甚快， 隔天馬上傳喚石麗君與她丈夫到案，連夜複訊後諭令石100萬元交保，她的丈夫80萬元交保，王姓承租人則聲押禁見，馬上釐清事實就是只有石麗君夫婦及承租人涉案，綠營栽贓柯志恩「自盜自演」的戲碼根本演不下去。

今昔對照，柯志恩被指控「自盜自演」時，有嚷著要告什麼人嗎？事實上不待她提告，檢調馬上就有動作，如果柯志恩真的有「自盜自演」，恐怕這個中秋節就要在看守所過了；這次賴瑞隆的競選團隊被指與大峽谷的地主關係匪淺，賴瑞隆有違常理的切割又急著提告，兩人格局高下不難分辨。

