質詢問中選會李進勇「有無到花蓮災區」 麥玉珍：很多問題霧煞煞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今邀中選會主委李進勇列席報告業務概況，民眾黨立委麥玉珍質詢卻問為何沒安排花蓮光復鄉災情專題報告。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今邀中選會主委李進勇列席報告業務概況，民眾黨立委麥玉珍質詢卻問為何沒安排花蓮光復鄉災情專題報告。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今邀中選會主委李進勇列席報告業務概況，民眾黨立委麥玉珍質詢卻問為何沒安排花蓮光復鄉災情專題報告，並還問李進勇「2個星期了，不知道你們有沒有到現場？」麥還說，今找李進勇來也不知道什麼原因，還是罷免後檢討？

麥玉珍先是針對議程沒有先排花蓮光復鄉災情的專題報告，感到遺憾。她問李進勇，2個星期了，「不知道你們有沒有到現場？」災區還有很多地方需要救援，當地災民需求還是一團亂，堰塞湖紅色警戒還沒解除，還有很多問題讓大家感到「霧煞煞」。

麥玉珍表示，做為中央災害應變中心總指揮官的內政部，是受內政委員會監督的主要單位，卻沒看到議程安排內政部業務報告，反而是優先排中選會，「難道選務比救災重要？」她還說，內政部長劉世芳還在那邊「呵呵呵」，是魔笑還是苦笑？今找李進勇來也不知道什麼原因，還是罷免後檢討？

麥玉珍隨後接著問公投綁大選相關問題，當質詢時間結束時，李進勇則急忙說希望可以回覆兩點論述，「第一、委員剛剛所做這的些論述，我覺得還有許多許多的盲點...」，內政委員會輪值召委、民進黨立委王美惠則表示，時間已到，希望雙方私下溝通。

輪到王美惠質詢時，則先解釋安排中選會的主因是希望相關部會首長，包括內政部可以先將心思放在花蓮救災上，才會做相關安排。

麥玉珍稍早也發新聞稿表示，質詢結束後，她也有接受到王召委指教，都能體諒救災相關部會的辛勞，也知道開一次會需要很多人來出席，「但！不要忘了，內政部長現在人在財政委員會開會，為了爭取預算，很重要，我們尊重也支持；但衛環委員會懇切了解救災進度、後續工作排災後復原重建及清理因應作為專題報告，內政部本部卻連一個主官都沒到，而主監督內政的委員會還以選務優先，還是非常令人感到遺憾。」

李進勇 內政部 麥玉珍 中選會

