影／2026地方選舉 朱立倫：國民黨長期耕耘及布局
民進黨選對會昨天對地方選舉提出多位參選人，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，不論是尋求連任的地方首長，或是擔任地方黨部主委的民代，國民黨在地方選舉都是長期耕耘及布局，相信新任主席一定會團結贏得2026選舉。
朱立倫表示，國民黨在地方都是長期耕耘布局，現任有6位十分優秀的地方首長要尋求連任，至少有8位的民代接任黨部主委，都是公認十分優秀的人選，各個縣市都有非常優秀的參選人正在努力中，相信在新任主席、新的團隊帶領下，能夠團結贏得勝選。
朱立倫也邀請所有同志及好朋友們，以及6位參選黨主席的候選人一起在雙十國慶當天，到中央黨部來參加升旗典禮，一起愛我們中華民國、團結中華民國。
