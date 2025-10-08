挨批偽善…賴總統稱加碼補助災民房屋修繕 賑災基金會證實：用善款付的

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賴清德總統5日第二度赴花蓮勘災時指，中央提出一系列預算，並加碼提供每戶20萬元修繕經費，遭各界質疑，經費是從民眾捐助善款支出，而非中央預算，卻被視為中央政績。對此，賑災基金會今天證實，每戶20萬元「房屋修復救助金」，確實為善款撥付，且本就包含在善款使用項目中，「不是加碼行為」。

賴總統第二度至災區視察時，至災民家中關心復原狀況，也對清水溝志工表達慰問，並於過程中提到，「中央已提出一系列預算，幫助災民復原，考量許多民宅損壞，中央將再加碼提供每戶20萬元修繕經費」，盼這些措施幫助災民盡快修復家園。後續傳出這筆「總統加碼」是由民眾所捐善款支付，宛如「我請客、你付錢」情境。

立法委員邱鎮軍今於立院社福及衛環委員會質詢時質疑，府院稱中央加碼，衛福部卻說是民眾捐款，究竟是誰在說謊？前立委蔡正元也批評，人民捐款直接給災民有何不可？為何非要包裝成「救助金」，讓民眾以為是「大總統預算」慷慨給予，玩弄雕蟲小技，搶奪捐款人美名，有什麼意思！賴總統簡直「偽善至令人作嘔！」

不過，賑災基金會今天證實，這筆經費不是來自中央政府預算，而是民眾捐助給賑災基金會的善款。基金會指出，本次善款募款目的為，募得款項將用於災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，包括內裝修繕與生活支持等，因此以善款提撥「房屋修繕救助金」，符合善款用途，並無疑義。行政院昨天啟動一站式服務後，截至下午5時，現場服務共約983人次。

賑災基金會9月25日啟動募款專案，7日募得款項正式突破10億，截至7日午夜，累計善款比數逾28.9萬筆，累計金額達10億5千7百萬餘元，善款用途分法定賑助、災民生活支持、專案賑助3大類別協助當地居民，已累計撥款4億7365萬元至衛福部帳戶，將配合行政院7日開始成立的「災後慰助服務站」，受理民眾申請、迅速撥款。

