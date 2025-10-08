民進黨2026選戰提名啟動 朱立倫：國民黨是長期布局
備戰2026，民進黨選對會昨拍板首波提名，立委王美惠參選嘉義市，台東縣則由立委陳瑩出戰。國民黨主席朱立倫表示，國民黨是長期布局，未來在新任的主席與團隊共同帶領輔選下，國民黨一定在2026能團結勝選。
朱立倫今在中常會表示，民進黨昨天提出多位2026地方提名候選人；而國民黨是長期布局，6位要連任的現任縣市長都非常優秀，同時至少有8位民代兼任地方黨部主委，都是大家公認的最佳候選人；另8位即將要卸任的縣市長，或是未來大家要競選的席次，各縣市都有非常優秀候選人正在努力中。
此外，適逢周五雙十國慶，朱立倫表示，中央黨部將於當天上午舉行升旗典禮，同時邀請6位黨主席候選人能一起出席。
