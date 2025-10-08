高嘉瑜點名2026對決蔣萬安！王世堅：謝謝好意 絕對不是我

民進黨前立委高嘉瑜近日點名，2026年代表民進黨參選台北市長的最佳人選，就是民進黨立委王世堅，並呼籲黨中央要換位思考。王世堅今天表示，謝謝高嘉瑜的好意，但黨有一定的規劃、也有很多人才，「這人絕對不是我」。

民進黨下午舉行中常會，王世堅會前接受媒體訪問，被問及與蔣萬安對決選台北市長一事，王世堅回應，謝謝高嘉瑜的好意，高是基於兩人過去多年來在議會中的情誼，才說會支持他，但黨有一定的規畫、也有很多人才，目前正在評估中。

對於選對會點名議員苗博雅、壯闊台灣創辦人吳怡農參選，王世堅表示，兩位都很適合，苗博雅的優點是對市政瞭然於胸，能立刻上手、駕輕就熟；吳怡農雖然沒有議會經驗，但他年輕、肯學，過去幾次選舉表現非常好，也口不出惡言，對自身要求很深，是一個非常優秀的好青年，非常適合」。

至於吳怡農已表態參選，王世堅大讚，非常適合、一位非常優秀的人才，各界都會非常支持吳怡農，相信選對會應該聽到，也會慎重地納入考慮；至於他個人，則是完全不考慮參選。

