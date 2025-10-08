沈政男深夜曬出「柯文哲手寫信」 卻也曝柯陷一窘境

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押近1年後，以7000萬元交保重返社會。長期關注柯案並發文聲援的醫師、時事評論家沈政男今凌晨曬出一封柯文哲的手寫信，信中謝謝他的幫忙，但因電子腳鐐不便當面致謝，也透露柯行動受限窘境。

柯文哲在台北市長任內涉及京華城等多起弊案，遭羈押調查近一年時間，期間沈政男經常關注並分析案情，甚至多次發文聲援柯文哲，被視為「挺柯草男」；他因此曾發文自清，「他不是挺柯也非小草，只是就事論事，頂多是打抱不平」。

而沈政男日前利用教師節連假去泰國旅遊，今凌晨才返家就發文，並曬出一封手寫信，他表示，從泰國回來已半夜12點，從社區管理室領到的信件。而該手寫信是以印有「台灣民眾黨」的信紙書寫，仔細一看，署名竟是柯文哲。

柯文哲在信中寫下，「TO沈政男醫師，謝謝你的幫忙，我現在電子腳鐐，24hr GPS定位，暫時不方便當面致謝，以後有遇到再當面致謝。」短短幾句話，截至目前已吸引超過5800人按讚，信件內容也透露柯文哲現在行動受限的窘境。

不少柯文哲的支持者也感謝沈政男一直支持著柯，有人表示「這一聲謝，不只是來自柯文哲，也道出許多人的感恩」、「對話沒溫度，但做人有溫度的柯文哲」等，也有人表示「太酷了吧！阿北親筆致謝」、「阿北的字真的不好看」等留言。

