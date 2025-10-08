【重磅快評】「零日攻擊」總統府光雕現蹤 是文總為前秘書長置入？

快訊

聯合報／ 主筆室
今年國慶總統府光雕秀昨晚登場，眼尖民眾發現，光雕出現近來引發不少爭議的影集「零日攻擊」畫面。圖為會場全景。圖／中華文化總會提供
今年國慶總統府光雕秀昨晚登場，眼尖民眾發現，光雕出現近來引發不少爭議的影集「零日攻擊」畫面。圖為會場全景。圖／中華文化總會提供

雙十國慶將至，每年例行的「國慶總統府光雕展演」也在昨天登場。不過這個以「不要轉台，馬上回來」，致敬「金鐘60年」主題的展演，卻被眼尖的民眾發現，光雕出現近來引發不少爭議的影集「零日攻擊」畫面。民眾質疑，零日攻擊並非金鐘得獎作品，有何資格可和其他經典節目並列光雕作品中。

從總統府對這場光雕的說明來看，光雕集結台灣87部影視作品。府方還特別強調，金鐘獎每部作品都能看見該年代的獨特樣貌，以及屬於該時期的記憶。總統府還舉例，這些登上光雕的戲劇作品包括《飛龍在天》、《台灣霹靂火》，《光陰的故事》、《敗犬女王》、《犀利人妻》、《茶金》、《人選之人－造浪者》及《嘉慶君遊臺灣》等，以及在金鐘60入圍多項獎項的《星空下的黑潮島嶼》及《聽海湧》。完全沒有提及零日攻擊。

總統府在舉例裡特別忽略零日攻擊，是因為心虛，或者有其他考量，不得而知。不過細數自製作方發布拍攝訊息以來，零日攻擊的爭議就未曾中斷。預算超過2億元，其中1億多元來自政府補助；而該電視劇的製作單位，竟是只有50萬資本額、剛成立的小公司。這部戲的顧問、製作公司負責人，更群聚綠營黨政人士。其導演、演員也因其立場鮮明的政治立場，屢屢登上新聞版面。

而在播出後，劇集品質更引來外界不少批評。儘管戲劇好壞見仁見智，但從各個網路大數據網站公布的數字看，零日攻擊的負評在4成到6成之間，正面評價只有1成左右。這已經很難說是「毀譽參半」，而是「一面倒的負評」了。在如此巨大爭議下，竟然可以不需要金鐘肯定，也可以「破格」被選入總統府光雕的展演之列，首先讓人聯想的，當然就是其迎合民進黨意識形態，以及一眾參與者都以綠營人士居多，總統府「老王賣瓜」，為自己的意識形態作行銷了。

不過，另一個讓人哭笑不得的巧合是，出品零日攻擊的製作公司「零日文創」，其負責人之一的林錦昌，是文化總會的前任秘書長，而文化總會又恰好是總統府國慶光雕的主辦單位。看來文總對自己這個「前秘書長」也算重情重義，還特地幫他「置入」吧。

總統府 零日攻擊 國慶

