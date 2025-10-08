卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林鴻森表達敬意。卓說，「我們來這裡都是來救災，不是來究責的」，對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

他說，首先遺憾是剛剛聽到發現一位大體，感到非常遺憾，我們沒有放棄這6位失聯者，還是會繼續搜尋，把能夠用盡各種的方法，在可控及更快的時間來尋找出來，安慰家屬。

他強調，是來救災，不是來究責，他有說過有七個順序要做，第一個搶救生命，第二個恢復家園，第三個去化垃圾跟這些淤泥，第四個恢復環境交通，現在大概做到這個部分，雖然不是百分之百，但大概做到。

卓榮泰說，下階段是民房及農田損失、公共設施的損失要如何補償，接著第六項要提出一個復原重建計畫，最後才會要了解該如何來檢討，釐清責任及未來的改進這是最後的工作，所以從來都是以救災為第一，不是來究責的，希望大家能夠瞭解，但是責任不釐清，無從對未來的安全做改善，所以這是必要的。

此外，花蓮今天上午發生規模5地震，最大震度4級，並未達到撤離標準，按照標準震度「5弱」才會啟動緊急撤離，引起驚慌。卓榮泰針對縣政府上午誤發警報表示，今天提高注意並沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

