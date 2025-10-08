快訊

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

聯合報／ 記者王燕華戴永華／連線即時報導
卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影
卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林鴻森表達敬意。卓說，「我們來這裡都是來救災，不是來究責的」，對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

他說，首先遺憾是剛剛聽到發現一位大體，感到非常遺憾，我們沒有放棄這6位失聯者，還是會繼續搜尋，把能夠用盡各種的方法，在可控及更快的時間來尋找出來，安慰家屬。

他強調，是來救災，不是來究責，他有說過有七個順序要做，第一個搶救生命，第二個恢復家園，第三個去化垃圾跟這些淤泥，第四個恢復環境交通，現在大概做到這個部分，雖然不是百分之百，但大概做到。

卓榮泰說，下階段是民房及農田損失、公共設施的損失要如何補償，接著第六項要提出一個復原重建計畫，最後才會要了解該如何來檢討，釐清責任及未來的改進這是最後的工作，所以從來都是以救災為第一，不是來究責的，希望大家能夠瞭解，但是責任不釐清，無從對未來的安全做改善，所以這是必要的。

此外，花蓮今天上午發生規模5地震，最大震度4級，並未達到撤離標準，按照標準震度「5弱」才會啟動緊急撤離，引起驚慌。卓榮泰針對縣政府上午誤發警報表示，今天提高注意並沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影
卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

萬丹紅豆發芽綠鬣蜥大舉出沒 徐富癸送卓揆蜥蜴玩偶要幫忙「抗蜥」

捍衛軍警消權益 國民黨團批卓榮泰違法濫權

基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

相關新聞

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽發聲 指低於10人無法組成合法憲法法庭

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今發聲明，指大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲...

劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

有關內政部長劉世芳遭指「魔性訕笑」。民眾黨立法院黨團今天表示，災防中心近日揚言依法函送法辦，劉世芳更是強硬威脅移送地檢署...

獨／黃國昌鎖定吳皇昇出征台中 盧秀燕本命區藍白角力

2026地方選舉逼近，台中政壇暗潮洶湧。中市府新聞局前局長吳皇昇，據悉已被民眾黨高層鎖定為北屯區市議員潛力人選，積極勸進...

任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機

中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「...

選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者7日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。