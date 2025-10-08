卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」
行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林鴻森表達敬意。卓說，「我們來這裡都是來救災，不是來究責的」，對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。
他說，首先遺憾是剛剛聽到發現一位大體，感到非常遺憾，我們沒有放棄這6位失聯者，還是會繼續搜尋，把能夠用盡各種的方法，在可控及更快的時間來尋找出來，安慰家屬。
他強調，是來救災，不是來究責，他有說過有七個順序要做，第一個搶救生命，第二個恢復家園，第三個去化垃圾跟這些淤泥，第四個恢復環境交通，現在大概做到這個部分，雖然不是百分之百，但大概做到。
卓榮泰說，下階段是民房及農田損失、公共設施的損失要如何補償，接著第六項要提出一個復原重建計畫，最後才會要了解該如何來檢討，釐清責任及未來的改進這是最後的工作，所以從來都是以救災為第一，不是來究責的，希望大家能夠瞭解，但是責任不釐清，無從對未來的安全做改善，所以這是必要的。
此外，花蓮今天上午發生規模5地震，最大震度4級，並未達到撤離標準，按照標準震度「5弱」才會啟動緊急撤離，引起驚慌。卓榮泰針對縣政府上午誤發警報表示，今天提高注意並沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言