巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷 拜會立法院長韓國瑜

立法院長韓國瑜中午在立法院歡迎及款宴巴拉圭共和國眾議院拉多雷（Raúl Latorre）議長閣下一行，並進行午宴。

巴拉圭共和國眾議院拉多雷（Raúl Latorre）議長閣下一行，中午前往立法院拜會韓國瑜院長，韓國瑜在致詞時表達歡迎並感謝巴拉圭對我國的支持，拉多雷議長在致詞時，除了感謝我國對巴拉圭豬肉進口的免關稅政策並表達巴拉圭堅定與台灣站在一起。 立法院韓國瑜（左四）中午在立法院歡迎及款宴巴拉圭共和國眾議院拉多雷（右四）議長閣下一行，並進行午宴。記者曾學仁／攝影 立法院韓國瑜（左二）中午在立法院歡迎及款宴巴拉圭共和國眾議院拉多雷（左三）議長閣下一行，並進行午宴。記者曾學仁／攝影

