巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷 拜會立法院長韓國瑜
立法院長韓國瑜中午在立法院歡迎及款宴巴拉圭共和國眾議院拉多雷（Raúl Latorre）議長閣下一行，並進行午宴。
巴拉圭共和國眾議院拉多雷（Raúl Latorre）議長閣下一行，中午前往立法院拜會韓國瑜院長，韓國瑜在致詞時表達歡迎並感謝巴拉圭對我國的支持，拉多雷議長在致詞時，除了感謝我國對巴拉圭豬肉進口的免關稅政策並表達巴拉圭堅定與台灣站在一起。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言