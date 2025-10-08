國防院台北安全對話 美國保守聯盟主席宣揚「信川論」

國防安全研究院今天舉行「2025台北安全對話」，應邀出席擔任開場演講的美國保守聯盟主席司馬特（Matt Schlapp）強調，例如CNN等媒體經常傳播川普政府不重視台灣的說法，但這些是基於宣傳的假消息。他並且抨擊前總統拜登時代，表示如果美國選出弱的總統，美國就會弱，台灣也會受到影響。

司馬特強調，透過2024年總統選舉，美國人民已經向世界強調，政府不能拿走人民的自由，不要全球主義與名為「覺醒」（woke）的病毒。川普政府瞭解中共，知道北京政權是危害自由的關鍵，但不代表川普要與北京開戰。司馬特說，川普曾說自己是和平總統，反而是拜登時代，美國同時在世界兩大洲捲入戰爭。

司馬特說，自己年輕時就知道台灣人民反共立場，以及台灣人民與美國人民的獨特關係，但是時間久了，他擔心在美國人民心中，台灣的地位和過去不一樣。這種想法的來源包括中共，以及不相信人權自由的「大外宣」。台灣人民經常接受CNN等媒體的內容，其中對川普的描寫往往都是醜陋、錯誤的，希望大家以為川普政府不再認為台灣的利益重要。

澳洲前總理莫里森（Scott John Morrison）表示，這是他卸任3年來，第3次來台訪問。他宣稱，如果台灣被納入中共威權統治，沒有地區可以置身事外。因為解放軍可以在台灣新建空軍基地、部署長程防空、反艦、對地飛彈，將「禁止進入」區域推進到第二島鏈。如果美國無法阻止中共奪取台灣，區域內國家就必須接受中共的主導甚至霸權，將為威權主義在中國庇蔭下進一步擴張，進一步提供有利環境。所以台灣議題的重要性不只在台灣本身，台灣需和美國、日本、澳洲等國強化韌性與嚇阻力量，讓中共理解，任何侵略行動都將造成毀滅性後果。

莫里森表示，自己擔任澳洲首相期間，推動新的安全合作與夥伴關係，例如「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等。他強調，維護並守護台灣現狀，是確保台灣安全、維持區域和平穩定的關鍵議題，也受到國際社會普遍認同，這不僅關乎台灣人民自由與政府的生存，也影響印太地區珍視自由和開放秩序的國家。 美國前白宮政治主任司馬特（Matt Schlapp）出席「2025台北安全對話」。記者林澔一／攝影

