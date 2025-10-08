「災後復原重建及清理因應作為」專題報告 部長呼籲立院支持後續經費

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會上午進行「災後復原重建及清理因應作為」專題報告，並邀請衛福部長石崇良（左）進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會上午針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並邀請環境部長彭啟明、勞動部長洪申翰、衛福部長石崇良，針對災後復原重建及清理因應作為進行專題報告並備詢，分別就南部風災廢棄物清運、花蓮馬太安溪堰塞湖災後處理、就業與職訓支持、以及醫療與心理重建進度進行說明，並呼籲立法院支持後續經費，讓災區盡速恢復正常生活。

立法院社福及衛環委員會上午進行「災後復原重建及清理因應作為」專題報告，並邀請勞動部長洪申翰（圖）進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會上午進行「災後復原重建及清理因應作為」專題報告，並邀請環境部長彭啟明（圖）進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影
災後 復原重建 立法院

