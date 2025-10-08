台亞會倡議 四鏈勾勒台灣印太戰略

台灣亞洲交流基金會今（8日）發表台灣印太戰略倡議，歸納印太12國與2國際組織的印太戰略得出強化夥伴關係、經貿參與及安全合作等7實踐支柱，就台灣特殊性提出我印太戰略可有安全韌性鏈、民主價值鏈、非紅供應鏈及友誼互惠鏈等4鏈，勾勒台灣印太戰略輪廓。

台亞會舉辦「新南向政策＋智庫高峰會：印太韌性政策展望」座談會，台亞會提出對台灣印太戰略的建議。

台亞會指出，當前國際主要國家的印太政策雖因各自國家利益不同而有所差異，但相關國家的印太政策或戰略多半聚焦於「關注區域的和平穩定」與「促進發展與繁榮」；換言之，區域和平與經濟繁榮可視為各國重視的核心目標與最大公約數；這些目標同時掲示了背後潛藏的風險，包含強權之間的角力與激烈競爭、因傳統安全或領土爭端等議題所引發的衝突與危機、以及各方對於威權主義擴張和威權大國的不理性行徑的憂慮。

台亞會董事長蕭新煌說，各國戰略不同但可歸納出7實踐支柱，分別是是強化夥伴關係、深化經貿參與、推動安全與防禦合作、應對氣候變遷與促進環境永續、推廣民主價值、促進文化與民間交流以及強化海事安全與治理；新南向政策以及新南向政策＋向來是台灣印太戰略核心，現在正是時候讓台灣站出來發布完整印太戰略文件。

台亞會執行長楊昊指出，近年關於台灣的討論聚焦半導體供應鏈實在太過狹隘，也不足以完全代表台灣的重要性。

楊昊說，「台灣的印太戰略倡議」聚焦安全韌性鏈、民主價值鏈、非紅供應鏈及友誼互惠鏈4鏈，尤其近年來威權擴張造成地緣政治的挑戰與不確定性，台灣應強調安全合作，將自己定位為全球和平的推動者。

楊昊指出，安全韌性鏈指的不僅是軍事或安全合作，也包含台灣如何帶動更永續、包容的全球和平；第二則是賴清德總統提到的民主價值鏈，凸顯台灣蓬勃民主社會如何與其他民主夥伴合作，促進民主治理。

非紅鏈則聚焦印太區域理念相近夥伴，台灣具備高科技、半導體、能源轉型等先進重要產業，台灣私部門、產業圈能與理念相近夥伴形成具包容性的生態系；楊昊說，非紅供應鏈、可信賴供應鏈應是台灣印太戰略核心。

根據報告，台亞會定義非紅供應鏈的戰略目標為賦能台灣成為推動可信任供應鏈作為世界繁榮的推手，在國內的重點應放在加強半導體產業，發揮矽盾功能；在國際合作方面，推動半導體與數位科技走廊，並促進合作以非紅供應鏈制衡區域霸權的不公平及武器化貿易。

有關友誼互惠鏈，楊昊指出，以人文本的新南向政策將持續作為與台灣互動的平台，促進區域團結以及區域繁榮。

楊昊說，盼藉此4鏈與理念相近國家共同合作因對區域挑戰，而美國智庫與政策圈也正在討論川普政府是否要提出印太戰略2.0版，台亞會將持續與各國對話交流。

