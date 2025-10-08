接見巴拉圭議長 賴總統：感謝巴國長期堅定支持台灣國際參與
賴清德總統今天上午接見巴拉圭眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）時表示，感謝巴拉圭長期堅定支持台灣的國際參與；拉多雷在致詞時說，此行率眾議院16人大型訪團來台，代表巴拉圭將永遠站在台灣這位朋友與盟邦的身邊。
賴總統2023年曾任蔡英文總統特使，出訪巴拉圭參加潘尼亞（Santiago Peña Palacios）總統就職典禮。賴總統說，當時與拉多雷餐敘，留下深刻印象，去年拉多雷也來台參加他與蕭美琴副總統就職典禮，很高興今天能在台灣再度見面交流。
賴總統說，拉多雷在多個國際場合為台灣發聲，潘尼亞在今年聯合國大會總辯論為台灣仗義執言，強調「做對的事是無價的」，以及台灣必須在聯合國占有一席之地，他要代表台灣人民表達由衷感謝。
賴總統指出，台巴是兄弟之邦，共享民主自由價值，在教育、農牧、基礎建設、婦女賦權、醫療及科技等領域，都有豐碩合作成果；期待攜手合作，共同面對新時代挑戰，守護民主自由，也為全球和平繁榮做出更多貢獻。
拉多雷則說，此次率領巴拉圭眾議院最大、最具代表性訪團共16位眾議員來台，代表所有不同政治色彩的政黨傳達清楚訊息，巴拉圭將永遠站在台灣這位朋友與盟邦的身邊，因為台灣對自由、主權與民主等重要價值的堅持，也是巴拉圭絕不妥協的信念，將堅定地在各國際場域為台灣發聲。
拉多雷指出，雙方未來有很多合作空間，巴拉圭在乾淨能源與農業方面具備世界級優勢，目前豬肉得以零關稅進入台灣市場，深受台灣消費者喜愛；巴拉圭也是一個充滿機會的國家，具有低稅環境、年輕人口紅利以及AI產業發展潛能等優勢，未來與台灣產業合作，將可共創新局。
