批賴卓對軍警消說一套做一套 藍黨團支持對總預算提復議

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團上午舉行「強力捍衛軍警消權益！拒絕卓榮泰違法濫權！」記者會，首席副書記長林沛祥（中）、立委陳玉珍（右）、黃建賓（左）出席。記者曾吉松／攝影
在野黨不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立院黨團昨提出復議，國民黨立法院黨團今也開記者會，批評政府對軍警消說一套做一套，如此違憲不編預算是踐踏立院，更是踐踏警消，國民黨團支持對總預算提復議，請賴清德總統、行政院長卓榮泰懸崖勒馬。

國民黨立委陳玉珍說，總預算應該退回的理由相當多，最重要是行政院違憲、沒有依法編列立法院三讀通過應編列的預算，包含軍人加薪、警消人員退休所得替代率調高等，這些都是憲政義務，絕非卓榮泰所說待釋憲後再說，那今天民眾可以先不繳稅，說等法庭之後判下來再繳？

陳玉珍批評，法律面是違憲，實務面則是軍人加薪通過後，國軍召募比例、簽留營的都提高，政府連給軍人基本尊嚴都沒有，要叫他們為誰而戰？更何況今年國防預算9495億元，連當中300億元作為軍人加薪都沒辦法？對待退休警消也是，政府若得不到民心，買再多武器都沒用。

國民黨立委黃建賓也說，行政院無視立院通過的法律，顯示政府說照顧國軍都是「青菜供供」；檢視國防預算又再創史上最高，國民黨支持合理國防預算，但政府也要設法留住兵力及戰力，同時向美購買的武器也應如期交貨，國防部的態度都應該更明確，確保戰力不會受到影響。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，明年總預算是新高，有很多該編列而沒有編列進去的經費，與其說政院據理力爭，倒不如說是蠻橫，這些都是民眾納稅錢，國軍戰力不是只有武器，還有訓練，政府不能又要馬兒好又要馬兒不吃草，對第一線警消亦同，若都不願善待，談何社會韌性、治安韌性、民防韌性？行政院根本說一套、做一套，國民黨團要嚴正抗議。現在民眾黨團對總預算提復議，國民黨也是贊同復議。

國民黨團書記長羅智強也說，欺負軍人警消、地方政府的就是卓榮泰及賴清德，希望賴卓回心轉意，看看軍警消對國家貢獻，行政院不編列相關預算不只是踐踏立院，更是踐踏軍警消，還要在地方財政上下小套，今天對總預算提出復議，請政府懸崖勒馬。

國民黨團上午舉行「強力捍衛軍警消權益！拒絕卓榮泰違法濫權！」記者會，首席副書記長林沛祥（中）、立委陳玉珍（右）、黃建賓（左）出席。記者曾吉松／攝影
行政院 國民黨 國防預算

