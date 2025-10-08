中選會委員尚未提名 李進勇：出現空窗就是國家危機

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今未提名。中選會主委李進勇上午在內政委員會答詢時表示「很擔心」。記者曾吉松／攝影
中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今未提名。中選會主委李進勇上午在內政委員會答詢時表示「很擔心」，明年底就要辦地方選舉，許多事項必須經一定數量委員開會才能定案。李進勇表示希望屆時能順利銜接，不要出現空窗，不然就是國家危機。

李進勇 中選會 行政院

