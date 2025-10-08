劉世芳遭指「訕笑」內政部要告 黃國昌批製造寒蟬效應
立法院司法與法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙進行業務報告並備質詢。對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，網傳內政部長劉世芳在災情發生後竟「訕笑」，災害應變中心火速澄清並揚言提告。立委黃國昌質詢時批劉世芳在秀下限，沒搞清楚構成要件就要告人，根本是濫訴，且想要製造寒蟬效應。
黃國昌質詢鄭銘謙「災害防救法」中涉及刑事處罰的條文是哪一條？黃要求鄭把條文內容唸出來，鄭卻回應法條就有了，不需要我再講，讓黃國昌批鄭銘謙態度傲慢。
