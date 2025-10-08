快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

林國成質詢稱「邁瑩大峽谷」 民進黨：應對失言慣犯懲處

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，民眾黨立委林國成出口成髒，應對失言慣犯做出懲處。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，民眾黨立委林國成出口成髒，應對失言慣犯做出懲處。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨立委林國成一再失言，甚至在國會殿堂中使用「邁瑩大峽谷」不雅雙關語，民眾黨應對失言慣犯做出懲處。

吳錚指出，昨天才剛譴責民眾黨的言語暴力，今天林國成又在總質詢場合重蹈覆轍，不僅在國會殿堂刻意運用網路坊間的雙關語進行政治攻擊，備詢官員善意提醒，卻反遭怒斥「我需要你來糾正？」不僅出口成髒，也再度展現對議事殿堂毫無尊重，完全無視國會議員應有的自律與分寸，對社會造成極壞示範。

吳崢說，今年7月林國成才因多次以三字經辱罵賴清德總統而道歉，但台灣民眾黨至今未有任何態度與作為，任其不思檢討反省，持續以粗鄙言行取悅特定支持者，讓國會蒙羞，這樣的立委已經不適合繼續擔任國家的國會議員，除了再次予以譴責外，更要求民眾黨具體對林國成不斷地發言失當道歉，並對林國成做出制裁。

台灣民眾黨 林國成 吳崢 美濃大峽谷

延伸閱讀

台鐵暴力事件頻傳 立委擬修法加嚴罰則 交長陳世凱支持

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

林國成質詢稱美濃盜採案為「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化

在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣

相關新聞

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽發聲 指低於10人無法組成合法憲法法庭

大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽今發聲明，指大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲...

劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

有關內政部長劉世芳遭指「魔性訕笑」。民眾黨立法院黨團今天表示，災防中心近日揚言依法函送法辦，劉世芳更是強硬威脅移送地檢署...

獨／黃國昌鎖定吳皇昇出征台中 盧秀燕本命區藍白角力

2026地方選舉逼近，台中政壇暗潮洶湧。中市府新聞局前局長吳皇昇，據悉已被民眾黨高層鎖定為北屯區市議員潛力人選，積極勸進...

任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機

中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「...

選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者7日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。