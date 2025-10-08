林國成質詢稱「邁瑩大峽谷」 民進黨：應對失言慣犯懲處

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨立委林國成一再失言，甚至在國會殿堂中使用「邁瑩大峽谷」不雅雙關語，民眾黨應對失言慣犯做出懲處。

吳錚指出，昨天才剛譴責民眾黨的言語暴力，今天林國成又在總質詢場合重蹈覆轍，不僅在國會殿堂刻意運用網路坊間的雙關語進行政治攻擊，備詢官員善意提醒，卻反遭怒斥「我需要你來糾正？」不僅出口成髒，也再度展現對議事殿堂毫無尊重，完全無視國會議員應有的自律與分寸，對社會造成極壞示範。

吳崢說，今年7月林國成才因多次以三字經辱罵賴清德總統而道歉，但台灣民眾黨至今未有任何態度與作為，任其不思檢討反省，持續以粗鄙言行取悅特定支持者，讓國會蒙羞，這樣的立委已經不適合繼續擔任國家的國會議員，除了再次予以譴責外，更要求民眾黨具體對林國成不斷地發言失當道歉，並對林國成做出制裁。

商品推薦