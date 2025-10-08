快訊

賴清德「川普諾貝爾獎論」 鍾佳濱：符合世界民主同盟利益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前接受美媒專訪時提到，若美國總統川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普必然是諾貝爾和平獎的得主。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國家元首若致力世界和平穩定，得到此殊榮是對努力的人付出貢獻，沒有溢美之詞，且賴清德的期許符合台美、世界民主同盟利益。

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時表示，他有注意到美國總統川普公開談到，中國國家主席習近平打電話給他，稱在川普任內不會攻台，希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。

鍾佳濱指出，川普就任以來，致力化解局部軍事衝突，包括以哈、俄烏之間的衝突，都是川普任內矢言要馬上、積極解決的問題，相信台海地區穩定安全也是他的目標之一，因此賴清德對川普有這樣的期許，不只符合台美利益，也符合世界民主同盟的利益。

民進黨立委吳思瑤表示，任何人為台海安全做出最大貢獻，平息台海間可能發生的軍事衝突，如果有任何人能扮演這樣重要的角色，促進當今世界秩序、安全和經貿秩序，誰能扮演最重要的角色，當然值得獲得國際諾貝爾和平獎等相關殊榮，因為台灣安全戰略位置、經貿實力實在太重要，她肯定國際正能量發揮正向功能。

