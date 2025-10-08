劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

有關內政部長劉世芳遭指「魔性訕笑」。民眾黨立法院黨團今天表示，災防中心近日揚言依法函送法辦，劉世芳更是強硬威脅移送地檢署，然而該影片由中央災害應變中心上傳，民進黨立委范雲也證實劉世芳「苦笑」，如此雞腸鳥肚不知反省，堂堂內政部長實在可恥。

民眾黨立法院黨團上午在臉書以「國家機器又出手了」為題發文指出，9月23日花蓮馬太鞍溪橋遭到沖毀時，劉世芳在中央災害應變中心「呵呵呵」令人毛骨悚然，同黨立委范雲解釋為「苦笑」證實真的有笑，災防中心先是威脅「誰還敢再討論就依照災害防救法函送法辦」，而劉世芳更強硬警告媒體「任何假訊息，一律移送地檢署」。

民眾黨團諷刺，檢調真的是好工具，民眾黨立委黃國昌今天直接詢問「災害防救法涉及哪一條刑事處罰」，法務部長鄭銘謙支支吾吾回答不出來，其實該法僅有規定「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，定罪的前提是「足以妨害公共利益的假訊息」。

民眾黨團表示，該影片由中央災害應變中心上傳，范雲等人間接承認當天有呵呵笑，就連劉世芳本人也不敢否認，沒想到災防中心惱羞成怒，不惜動用司法製造寒蟬效應、打壓言論自由，「堂堂部長利用國家機器對付小老百姓，雞腸鳥肚不知反省，實在可恥。」

民眾黨團也說，呼籲劉世芳快點提告，因為只會有三種結果，一是再次證明司法檢調已經被民進黨黑手控制，可以無限上綱；二是劉世芳被法院認證真的在潰堤橋斷時呵呵笑；三是直接不起訴處分，認證劉世芳不只會冷血笑，還是濫訴的法盲。

商品推薦