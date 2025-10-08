快訊

獨／黃國昌鎖定吳皇昇出征台中 盧秀燕本命區藍白角力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新聞局前局長吳皇昇被民眾黨鎖定，邀請出征北屯市議員。吳目前考慮中。圖／取自吳皇昇臉書
2026地方選舉逼近，台中政壇暗潮洶湧。中市府新聞局前局長吳皇昇，據悉已被民眾黨高層鎖定為北屯區市議員潛力人選，積極勸進中。吳皇昇曾在盧秀燕、高虹安兩位市長麾下歷任要職，也在顏莉敏、江啟臣陣營操盤輔選，歷練橫跨藍白陣營。地方人士形容，若吳皇昇最終披上民眾黨戰袍，象徵白營進軍台中的關鍵突破。

目前北屯區已有3至4名民眾黨人士表態參選意願，藍營則陷入新舊人馬搶位局面，顯示地方戰火已提前點燃。

消息指出，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修等高層，近月已多次南下台中與吳皇昇會晤，顯示對其寄予厚望。民眾黨台中市黨部主委陳清龍證實，黨內確實積極接觸吳皇昇，「民眾黨在每個選區都會嚴選人才參選，吳皇昇就是其中一位。」政壇觀察認為，民眾黨此舉不僅是在為台中戰線提前布局，也試圖藉吳皇昇之名，打造藍白合作的地方樣板。

吳皇昇現任逢甲大學建設學院兼任助理教授，分別在盧秀燕、高虹安兩任市長麾下任一級主管，橫跨藍白陣營。政壇人士指出，在藍白合氛圍升溫之際，吳皇昇堪稱兩方陣營之間的「關鍵活棋」，一旦出馬，勢將牽動雙方微妙平衡。

吳皇昇早年曾任台中市議會副議長顏莉敏研究室主任，在2017年國民黨台中市長初選加入江啟臣陣營，協助選戰策略與民調分析。盧秀燕注意到其策士實力，勝選後隨即延攬吳進入市府團隊。

隨後高虹安延攬赴新竹擔任行政處長，統籌5個局處業務，展現行政整合與組織執行能力，政壇視其為少數兼具「藍營經驗與白營資源」的新型政治人才。

吳皇昇出身高雄貧寒家庭，童年在夜市幫忙擺攤、在貨車燈光下完成作業的經歷，政界人士認為，這樣的成長背景讓他與傳統政治世家區隔開來，更容易與中間選民產生連結。

面對詢問，吳皇昇僅低調表示「藍白政圈有許多好朋友，一直都有互動，一起討論市政。」但語氣留白，耐人尋味。

2026在國民黨內部人選競爭激烈、藍白合作仍未明朗的情勢下，吳皇昇的動向，備受關注。

藍白合 民眾黨

2026地方選舉逼近，台中政壇暗潮洶湧。中市府新聞局前局長吳皇昇，據悉已被民眾黨高層鎖定為北屯區市議員潛力人選，積極勸進...

