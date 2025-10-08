快訊

高市長前哨戰？賴瑞隆、柯志恩狹路相逢 為盜採砂石指控槓上

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆今開記者會，會後賴在電梯前遇到國民黨立委柯志恩，兩人唇槍舌戰。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委賴瑞隆今開記者會，會後賴在電梯前遇到國民黨立委柯志恩，兩人唇槍舌戰。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委柯志恩與高市議會國民黨團昨開記者會，指控民進黨立委賴瑞隆競選團隊與涉入美濃盜砂案嫌疑人關係匪淺。賴瑞隆今指不接受抹黑攻擊，預計上午11時30分在高雄地院提告柯加重誹謗，他要以訟止謗以正視聽。會後賴瑞隆在電梯前遇到柯志恩，兩人唇槍舌戰賴批抹黑攻擊他不敢承認嗎？柯反嗆「笑死人，賴瑞隆三個字是我講的嗎？」

國民黨高雄市議員許采蓁昨指美濃成功段周姓盜砂坑洞地主的妻子，是旗山區周姓里長、兒子是全國黨代表，且周里長是立委賴瑞隆競選市長的輔選成員。賴瑞隆今開記者會，指柯志恩昨日與高雄市國民黨議員開記者會，不實指控他涉入盜採砂石不法事件。

賴說，他跟地主完全不認識，也不認識這個所謂的全國黨代表，既然不認識何來關係匪淺？賴強調，國民黨指周姓里長是賴瑞隆的前助理，是完全錯誤的，周里長並不是他的助理，只是個支持者；此外，周姓里長早與周姓被告離婚4年多，且周姓里長根本不是民進黨全國黨代表，國民黨連查證也不查，還把周姓里長連結到他。

賴批柯惡劣，用連連看、引導方法抹黑攻擊，就是要影響他高雄市長選情，已經請了律師提出的加重毀謗，並指柯之所以攻擊他，是因為知道他是柯未來潛在的主要對手，意圖用抹黑攻擊造成他一定的傷害，喊話柯如果沒有證據，心虛知道自己錯了，就請今天趕快道歉、下台負責。

賴會後洽好在電梯前，遇到同樣等電梯的柯志恩，賴逼問柯抹黑攻擊他不敢拿出證據、不敢承認嗎？柯則回應「笑死人，賴瑞隆三個字是我講的嗎？」兩人唇槍舌戰，直到電梯關上門，賴才離去。

民進黨立委賴瑞隆今開記者會，指不接受抹黑攻擊，預計上午11時30分在高雄地院提告國民黨立委柯志恩加重誹謗，要以訟止謗以正視聽。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委賴瑞隆今開記者會，指不接受抹黑攻擊，預計上午11時30分在高雄地院提告國民黨立委柯志恩加重誹謗，要以訟止謗以正視聽。記者劉懿萱／攝影

