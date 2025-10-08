賴喊協助美國再工業化 賴士葆批：自甘當美國馬前卒
賴清德總統日前接受美國廣播電視脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）專訪，指台灣樂意與美國一起努力，協助美再工業化。國民黨立委賴士葆批，賴總統自稱為棋手不是棋子言猶在耳，但現在不堪的是賴總統當不成棋手還自甘當美國馬前卒，讓台灣成了棋盤上最小的兵卒。
賴士葆批評，賴總統自稱為棋手不是棋子言猶在耳，不到一年，最近受訪卻把台海和平的任務交給美國總統川普，冀望川普可以讓中國不要動武。
賴士葆表示，賴總統應該好好檢討如何促進兩岸和平，當好棋手的角色。現在美國要我們增加國防預算、購買武器還不交貨，這是把賴總統當棋手嗎? 不堪的是賴總統當不成棋手，「還自甘當美國馬前卒」，讓台灣成了棋盤上最小的兵卒。
