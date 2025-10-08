國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會等今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，本次特別預算中包括強化國防1132億元。國民黨立委林德福關心對美軍購，到底有多少錢付了沒拿到貨，國防部方面表示，若美方進度不如預期，錢會進到FRB產生孳息，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付。

林德福在聯席會議中關心美國軍購，我方付錢後似有延宕交貨問題，他詢問，對美軍購中，多少錢已經給了，卻到現在還沒來？國防部長顧立雄表示，相關武器陸續到，並沒有很早就給錢，付款時間有一定時程。

國防部戰規司長黃文啓表示，所有軍購付款依照美方寄帳單要求付款時間來付，不會在沒有需求款項的情況下提前付，若美方進度不如預期，這些錢也會進到FRB裡，也會產生孳息。目前為止管控預算裡，這個數目在今年5月跟美方召開財務管理會議後，已經大幅下修，必要項目能刪除的就刪除。

林德福進一步追問到底多少金額，黃文啓回應，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付，是否提前支付這些錢而沒有使用，必須和美方計算才有辦法回答。

林德福質疑，又不是拿去孳息的。黃文啓說，美方軍火工業裡，只要已經進入產線的項目，就得支付款項，屬於執行中的案子，不是等到交付才有辦法給錢。

針對普發現金，林德福問，普發現金是否月底發放？財政部長莊翠雲表示，預算通過，總統公布後，一個月內會做發放作業。

國民黨立委顏寬恒質詢，表示普發現金立意良好，但有詐騙集團架設假的財政部網站欺騙民眾，除了宣導、呼籲，有何具體措施？莊翠雲表示，這次普發現金專案小組多了一個打擊詐欺小組，還有防詐小組，建立24小時偵測，發現假網站及通報，等到特別預算過了後，會立即發布新聞稿、開記者會，告知民眾如何領取，網站已經完成設計，等預算通過後才能實際執行。

